最近有一系列政策发布，事关你我的“小电驴”。

我国是电动自行车生产、消费大国。数据显示，截至2023年底，我国电动自行车社会保有量超3.5亿辆。2023年，规模以上企业累计生产电动自行车4228万辆。

骑着“小电驴”出行，早已成为消费者日常短途的重要选择。但伴随着电动自行车市场规模不断扩大，因违规停放、充电不当、违规篡改等原因导致的火灾事故和交通安全事故时有发生，令人揪心。据国家消防救援局通报，2021年电动自行车引发1.8万起火灾，2023年增加到2.5万起，年均增长约20%。

为了让消费者出行更安心、更放心，切实保护消费者的生命财产安全，工业和信息化部近日公开征求对《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》）强制性国家标准的意见。

《征求意见稿》中多项修订内容与消费者的乘车安全与体验息息相关：为降低火灾风险、减少火灾荷载和有毒气体释放量，要求“电动自行车在非必要条件下不应使用塑料件，使用塑料材质部件总质量不超过整车质量5.5%”；为减少交通安全隐患，要求从技术上确保最高设计车速无法超过25km/h；为提升用车体验，允许生产企业自行决定是否安装脚踏骑行装置，鼓励安装后视镜；同时将铅蓄电池车型的整车重量限值由55kg放宽至63kg，适应消费者续行里程需求。

此外，《征求意见稿》还要求完善防篡改要求和方法，防范蓄电池、控制器、限速器等装置的非法改装，并大力推行“一车一池一充一码”，不给非法篡改留有空间。此外，《征求意见稿》要求车辆必须具备北斗定位和动态安全监测功能，便于车主实时了解关键安全信息。

“新标准实施后，电动自行车生产成本将基本保持稳定，终端市场价格不会明显波动。”中国电子技术标准化研究院安全技术研究中心副主任何鹏林告诉人民网《财米油盐》，消费者已经购买的不符合新标准的电动自行车并不在此次标准的约束范围之内。但是政策鼓励各地通过以旧换新、折价回购、发放报废补贴等方式逐步淘汰。

值得注意的是，8月底，商务部等5部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》（以下简称《实施方案》）。这是国家层面首次出台电动自行车以旧换新政策。目前，上海、海南、广西等多地已积极响应，采用财政补贴、政策优惠等方式开展换购活动。

《实施方案》专门提出，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车，并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。市场人士指出，伴随着电动自行车“焕新季”的到来，以旧换新政策将助力从电池到电机、从控制器到随车附件的全产业迎来新发展。

何鹏林指出，《征求意见稿》对电动自行车整车及关键部件的生产能力、检测能力提出了更高要求，不少企业有望通过改进生产工艺、保持价格稳定等举措满足市场期待。

总的来看，“新国标”遇上“焕新季”，不仅有利于提升“小电驴”的出行安全，还将推动其背后的产业朝着更规范、更智能的高质量发展方向加速向前。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶 杨菁菁（实习）

摄像：史新培

剪辑：田奥勋 石雪

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经