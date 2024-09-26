原标题：2024全球跨境电商年会(珠海-横琴)将于10月8日至9日举办

9月25日，2024全球跨境电商年会（珠海-横琴）媒体通气会在北京召开。记者从通气会上获悉，年会将于10月8日至9日在珠海、横琴举办，将推动大湾区跨境电商产业的高质量发展。

2024全球跨境电商年会（珠海-横琴）以“新高地、新优势、新动能”为主题，将举办开幕式、智库研讨会、多场平行研讨会、发布全球跨境电商横琴倡议、横琴跨境电商直播基地揭牌、城市推介等活动，邀请来自国家部委、地方政府、数百家跨境电商头部企业、境内外媒体等各界代表近千人参会，共同研讨产业发展和生态构建，共同把握行业机遇和全球趋势。

新华社新闻信息中心主任王磊说，作为国家通讯社和外宣主力军，新华社主办此次年会，旨在把握粤澳合作新机遇，发挥横琴政策叠加优势，打造集展示、交流、合作于一体的高端国际平台，同时全面履行党中央喉舌、耳目、智库职能，服务国家战略实施与地方经济发展，助力粤港澳大湾区成为全球跨境电商的创新高地。

据悉，年会举办在迎接澳门回归25周年、《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》印发三周年之际。新华社广东分社副社长周建伟说，年会将发布全球跨境电商产业发展研究智库报告、全球跨境电商合作横琴宣言等，力争形成更多开放型成果，同时重点围绕澳门作为国内外重要通道、特别是“中葡平台”的战略功能深入讨论，为扩大粤港澳大湾区经贸合作空间发挥积极作用。

珠海市副市长李翀表示，珠海作为我国内地唯一与港澳同时陆桥相连的城市，是开放程度最高的粤港澳大湾区经济体之一。拥有横琴粤澳深度合作区这个国家级开放平台，拥有直接连通香港国际机场的港珠澳大桥这个世界最长的跨海大桥。当下，珠海立足“合作区所需、珠海所能”，用好用足横琴的“双15”优惠政策（即个人所得税15%和企业所得税15%），发挥“合作区政策+珠海空间”的组合优势，正携手合作区加快发展跨境电商和直播电商产业，并建设横琴跨境电商及直播基地(华发)创新产业园和琴澳跨境电商产业园（创新方）等产业载体。

2022年8月，珠海市委市政府决定加快建设港珠澳大桥经贸新通道，以港珠澳大桥延长线为轴，在市内布局建设粤港澳物流园、空港国际智慧物流园、高栏港综合保税区三个物流发展载体，充分发挥港珠澳大桥“一桥连三地”的独特优势，以跨境物流促进外贸进出口，带动内地与港澳之间人流、物流、资金流、信息流、创新流的快速融合发展，不断催生新的经济模式和贸易模式，与港澳协同合作、创新发展，将港珠澳大桥经贸新通道建设成为服务粤港澳大湾区、辐射粤西、连接大西南地区、促进国内国际双循环的经贸新通道。

同时，港珠澳大桥口岸是“港车北上”“澳车北上”唯一指定通行口岸，落地实施一年以来，香港单牌车出入境已突破100万辆次，多次刷新单日通车量最高记录。“经珠港飞”（即经珠海到香港机场坐飞机）项目开通半年客流量已超过2.2万人次，“港珠澳大桥旅游”累计接待游客超过20万人次。港珠澳大桥经贸新通道已成为助力粤港澳大湾区加速融合发展的重要引擎。

珠海自2018年获批全国第三批跨境电商综合试验区以来，得益于港珠澳大桥独特优势的强力拉动，全市跨境电商进出口规模从2019年的8.6亿元快速提升至2023年的283.2亿元，年均增长140%。今年1-8月珠海跨境电商进出口225.4亿元，同比增长50.8%。在商务部刚刚公布的2023年全国跨境电商综试区考核结果中，珠海位列第二档，总体发展迈入全国中上游水平。目前，每天约有70万个包裹从港珠澳大桥珠海公路口岸发出，港珠澳大桥珠海公路口岸已成为全国跨境电商一般出口模式第三大口岸。

横琴粤澳深度合作区凭借其独特的区位优势和政策红利，为跨境电商产业迎来了前所未有的发展机遇。横琴粤澳深度合作区经济发展局局长李子蔚说，在产业园区建设上，横琴粤澳深度合作区取得了显著成就。已建成华发跨境电商及直播基地创新产业园和琴澳跨境电商产业园（创新方），两个集产品研发、品牌打造、供应链优化、物流配送等功能于一体的跨境电商产业园区，为企业提供一站式服务。合作区入驻企业超过50家，包括希音、抖音、唯品会、遥望科技、赛维时代、快手等行业头部企业。今年7月，横琴出台了促进跨境电商产业高质量发展的扶持办法，鼓励更多优质企业落户横琴。

珠海华发集团有限公司副总经理郭瑾在会上介绍，珠海-横琴是粤港澳大湾区建设的核心引擎之一，不仅拥有得天独厚的区位优势，与港澳陆路相连、与葡语系国家联系紧密、具备大湾区多个万亿级产业集群支撑；而且具有独一无二的政策优势，包括跨境“分线管理”、“双15%”税收、“电子围网”、数据跨境流动以及全方位跨境电商产业扶持政策。华发集团作为珠海经济特区长子和横琴大开发的排头兵，全力打造的横琴跨境电商产业园，总规模达72.6万㎡，具备了高标准、配套功能齐全、发展空间巨大的载体优势。

华发还致力构建跨境电商、电商平台、MCN机构及直播大V为主的复合型产业生态，提供涵盖金融投资、选品直销、物流仓储、数据安防、生活配套、专业商务的“六位一体”运营服务体系；通过大数据+AI赋能，整合商家、货品、达人资源，构建线上线下相结合的全球选品中心，打造“永不落幕”的珠海-横琴交易会。（记者 王浩明）

(责编：董童、李源)

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