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水利部：加快形成城乡一体、互联互通的国家水网体系

2024年09月26日09:54 | 来源：人民网
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人民网北京9月26日电 （记者王仁宏）“国家水网主骨架和大动脉加快完善，南水北调工程生命线作用充分发挥。自通水以来，南水北调东中线一期工程累计调水量752亿立方米，直接受益人口达1.85亿人。”近日，在水利部举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上，水利部规划计划司司长张祥伟介绍。

张祥伟表示，近年来，水利部组织各级水利部门，深化水利投融资改革，坚持政府作用和市场机制两手发力，努力扩大水利投资规模，全力推进国家水网建设并取得明显成效。

一是国家水网主骨架和大动脉加快完善，南水北调工程生命线作用充分发挥。自通水以来，南水北调东中线一期工程累计调水量752亿立方米，直接受益人口达1.85亿人。加快推进南水北调后续工程高质量发展，中线引江补汉工程全面实施，将连通三峡工程与南水北调工程，使中线工程北调水量由95亿立方米增加到115亿立方米。构建了中线工程水源地水质安全保障体系，强化中线水源保护，确保“一泓清水永续北上”。

二是一批骨干输排水通道和水网重要调蓄结点工程加快推进，提升我国水资源调配能力、洪水蓄泄能力。引江济淮、陕西引汉济渭、珠三角水资源配置实现通水。环北部湾水资源配置、淮河入海水道二期等一批国家水网骨干输排水通道，以及清江姚家平水库、牡丹江林海水库、水阳江凤凰山水库等国家水网重要结点工程加快实施。今年以来，国家水网建设进一步提速，黄河古贤水利枢纽、柳江长塘水库、长江铜陵河段治理、黄河宁夏段治理、海河骨干河道整治及蓄滞洪区建设等37项重大工程开工建设。这些项目的建设，将有力支撑国家重大战略实施，保障我国重要经济区、重要城市群、能源基地、粮食主产区、重点生态功能区供水安全和防洪安全。

三是省市县级水网建设协同推进，加快形成城乡一体、互联互通的国家水网体系。省级水网建设规划全部批复实施，吉林水网骨干工程、重庆渝西水资源配置等省级水网重大工程加快建设。同时，着力推动市县级水网协同发展，目前83%的市级、50%的县级水网建设规划编制完成，正在积极推进规划项目实施。

四是加快发展水利新质生产力，大力推进数字孪生水网建设。南水北调东、中线数字孪生水网平台基本建成，一批重点水利工程数字孪生系统建成运用，数字孪生灌区先行先试持续推进，启动水利“天空地水工”一体化监测感知夯基提能行动，提升水网数字化、网络化、智能化水平。

下一步，水利部将进一步深化重大水利工程的建设、运行、管理机制改革，加快国家水网的建设，推动水利高质量发展，保障我国水安全。

(责编：王仁宏、吕骞)
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