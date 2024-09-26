人民网北京9月26日电 （记者罗知之）国家发展改革委25日召开专题发布会，介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法。国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华在会上表示，支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金，在8月初已全部下达到地方。政策实施一段时间以来，效果逐步显现，在政策拉动下，汽车、家电、家居家装等重点消费品销量实现大幅增长，三方面成效显而易见。

一是汽车消费明显增长。中国汽车流通协会数据显示，8月份，全国乘用车零售量190.5万辆，环比增长10.8%；新能源汽车零售量102.7万辆，环比增长17%。新能源汽车渗透率达到53.9%，连续两个月超过50%。9月以后，数据还在持续增长。9月1日至22日，全国乘用车零售量较上月同期增长10%；新能源乘用车零售量较上月同期增长7%。

二是家电产品销售明显向好。国家统计局数据显示，全国家用电器和音像器材类零售额由降转升，8月份销售额同比增长3.4%。同时，税务总局增值税发票数据显示，4—8月份，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长2.4%和5%，增速比3月份分别提高了2.8和11.6个百分点。用4—8月份的数据，是因为《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》于3月份印发，各项工作陆续启动，从相关数据看，成效显著。高能效等级家电零售快速增长。据第三方机构监测数据显示，9月2日至15日，全国零售企业1级能效冰箱、空调、洗衣机、燃气灶、电视销售额同比分别增长27.1%、135.0%、22.4%、49.7%、220.9%。总的来说，数据非常喜人。

三是家具、卫生洁具零售业产品销售明显提升。4—8月份，家具、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长8.9%和12%，增速较3月份分别提高了8.3个百分点和22.6个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)

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