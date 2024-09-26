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“深海一号”二期工程建设完工

2024年09月26日11:50 | 来源：新华社
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　　记者9月26日从中国海油获悉，“深海一号”二期工程已通过机械完工验收，即将投产。这标志着我国首个深水高压气田开发项目建设完工，深水复杂油气工程自主建设能力实现重大突破。

　　图为“深海一号”二期工程新建综合处理平台。（中国海油供图）

　　“深海一号”二期工程区域最大作业水深近1000米，首创“水下生产系统+浅水导管架处理平台+深水半潜式平台远程操控系统”的全新开发模式，共部署12口深水气井，新建1座重量超过1.4万吨的综合处理平台，5条总长约250公里的海底管线及4条脐带缆和1套水下生产系统。

　　“深海一号”二期工程开发建设面临深水深层、高温高压等多重海洋工程难题，项目团队为此研发了深水工程装备，开展极端工况条件下深水施工难题攻关，自主建成千米级深水发球管汇等关键设施，完成国内最长深水油气管道铺设，并多次刷新深水油气开发作业行业纪录。

　　“深海一号”二期工程距离“深海一号”能源站约70公里，于2015年勘探发现，天然气探明地质储量超500亿立方米，天然气高峰年产量超15亿立方米。（记者陈子薇）

(责编：徐婵、岳弘彬)
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