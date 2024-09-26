原标题：极佳视界完成连续三轮融资 致力从视频生成走向4D世界模型

近日，空间智能公司极佳视界宣布完成近5000万元天使及天使+连续两轮融资，此两轮融资由北汽产投、奇绩创坛、华民投、龙鼎投资、清智资本、PKSHA Algorithm Fund等知名财务和产业投资机构投资。此前，极佳视界已完成数千万元的种子轮融资，由辰韬资本投资。连续三轮融资的完成，充分体现了产投各界对极佳视界的技术创新能力、产业落地能力及未来发展潜力的高度认可。

据了解，极佳视界是一家空间智能公司，致力于将视频生成提升到4D世界模型，赋予AI大模型对于4D空间的理解、生成、常识和推理的能力，实现4D空间中的交互和行动，走向通用空间智能。通用空间智能对于影视游戏、元宇宙等虚拟空间的内容创作，以及自动驾驶、具身智能等物理空间的数据生成和认知推理能力，都有巨大的价值和作用。

极佳视界是国内最早开始探索和布局世界模型和空间智能方向的公司，在物理空间和虚拟空间两方面都已取得显著的技术和商业进展，获得了行业广泛的认可。

在物理空间方向，极佳视界发布了物理世界驱动的自动驾驶世界模型——DriveDreamer系列，为自动驾驶、具身智能领域提供数据生成与闭环仿真等解决方案。目前公司已经签约定点合作多家头部主机厂，服务相关客户几十余家，携手行业加速走向物理世界通用智能。

在虚拟空间方向，极佳视界发布了模型原生16秒超长时长的视频生成模型“视界一粟YiSu”，并已与多家影视、游戏、电视台等行业客户展开深度合作，同时，也与多个头部AI影视创作公司达成了战略合作，携手共赴内容创作的新视界。

人工智能领域正经历爆发式的发展和深刻的变革，这场变革将深刻影响社会的各个层面，语言大模型已拉开通用智能的序幕，空间智能将是下一个革命性的事情。目前视频生成领域发展迅速，但在内容创作中依然存在物理不可控、时空不一致等亟待解决的本质问题；同时，具身智能方向则面临物理世界训练数据短缺、通用推理能力缺失等严重的制约因素。

极佳视界认为，将视频生成提升到4D世界模型，实现通用空间智能，是解决上述问题最有效的路径，对于虚拟空间的内容爆发，和具身智能的应用爆发，都具有决定性的作用。

本轮融资后，极佳视界将继续加快技术研发和市场拓展，持续引领世界模型和空间智能方向的技术发展和产业突破。极佳视界希望通过世界模型和空间智能，打造新一代数据和内容引擎，携手创作者和开发者解锁新的视界。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经