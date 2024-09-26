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制造业向“新”而行 为高质量发展蓄势赋能

人民网记者 王绍绍
2024年09月26日14:39 | 来源：人民网
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制造业是实体经济的主体，也是现代化产业体系的核心。近年来，我国制造业正加速发展，向高端化、智能化、绿色化方向迈进，为经济社会高质量发展注入了澎湃动力。

国家统计局最新数据显示，8月份，通用设备制造业增长2.2%，专用设备制造业增长2.9%，汽车制造业增长4.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长12.0%，电气机械和器材制造业增长2.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%。

“科技创新”作为制造业转型升级的核心驱动力，正深刻改变着传统产业的面貌。通过科技赋能，传统产业加速从低附加值向高附加值转型。

在浙江温州，当地通过数字化互联网平台，提升设计、生产、销售等环节的数字化水平，实现个性化定制，提高市场竞争力；在陕西神木，智慧矿山建设工作平稳运行，厂区引入采集器、传感器和摄像头等设备，全面提升矿山作业的安全性和管理水平；在广东东莞，一家灯塔工厂通过大量引入机械手、自动化设备等，辅以离线编程和智能技术，实现了“用生产小汽车的方式生产半挂车”的智能化改造。

近些年，电子信息制造业加速升级，为高质量发展注入新动能。从国内首款商用量子计算机原型机发布，到全球领先的柔性折叠屏手机量产上市；从高性能计算集群在科研领域的广泛应用，到智能穿戴设备在健康医疗领域的深度融合，我国电子信息制造业步伐稳健，创新技术运用不断深入，成为赋能高质量发展的“新引擎”。

据工业和信息化部数据，1-8月份，电子及通信制造业、航空航天及设备制造业、信息服务业、科技成果转化服务业投资同比分别增长10%、34.4%、9.9%、15.9%，都明显快于全部投资增速。

从“中国制造”向“中国智造”的跨越，不仅意味着技术上的飞跃，更是对制造业自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系的不断追求。数字化转型作为关键驱动力，正引领着制造业迈向智能化、绿色化的新未来。

在粤港澳大湾区，智能工厂如雨后春笋般涌现，通过工业互联网平台实现生产全过程的数字化管理，不仅提高了生产效率，还降低了能耗与成本。在我国中部省份，智能物流机器人穿梭于仓库与生产线之间，精准高效地完成物料配送，展现了智慧物流的无限可能。

在浙江，一家纺织企业通过引入先进的节能减排技术，实现了废水零排放与余热回收利用，年节约能源成本上千万元；在四川，一座智能光伏产业园区不断探索新能源产业的绿色实践，为当地经济注入了绿色发展的新动能。

随着“双碳”战略的深入实施，我国制造业正加速朝着绿色低碳方向转型。业内专家介绍，从绿色低碳技术的研发应用，到清洁能源的广泛推广，再到循环经济的深度实践，我国制造业正逐步构建起绿色、低碳、循环的现代产业体系。

“推进制造业高质量发展，要加快国家制造业创新中心建设。”业内专家建议，要攻克解决一批行业发展的共性关键技术瓶颈，转化推广一批先进适用技术和标准，积累储备一批核心技术知识产权，培养造就一批技术创新领军人才，为培育壮大经济发展新动能、加快建设现代化产业体系、实现制造业高质量发展贡献新的更大力量。

(责编：王震、吕骞)
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