人民网记者 乔雪峰

交通是经济的脉络和文明的纽带，是经济全球化的重要基石。以交通可持续发展促进全球可持续发展，把美好愿景和行动倡议转化为具体实践，需要更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放和国际合作。

近年来，面对世界发展大势，我国主动加强国际合作，深入推进与世界互通互联，积极打造全球交通合作伙伴关系，不断深化务实合作，为全球可持续交通发展贡献中国智慧、中国经验、中国力量，为促进全球可持续发展不断注入新动能、增添新活力。

2024年9月25日至26日，交通运输部主办的全球可持续交通高峰论坛（2024）在北京召开，聚焦推进全球交通合作，以“可持续交通：物流联通世界”为主题，进一步巩固第二届联合国全球可持续交通大会和全球可持续交通高峰论坛（2023）成果。

交通运输部部长李小鹏在论坛上表示，建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容和韧性的可持续交通体系，关乎经济社会的高质量发展，关乎满足人民群众对美好生活的向往，也是推进《全球发展倡议》，落实《联合国2030年可持续发展议程》，推动构建人类命运共同体的应有之义。

李小鹏指出，过去一年，中国交通紧紧围绕着“人享其行、物畅其流”的美好愿景，持续推动高质量发展，奋力朝着交通强国的目标迈进，可持续交通事业有了新的进展。

一年来，我国交通基础设施网络更加完善。截至2023年底，中国高铁营业里程达到4.5万公里，高速公路里程为18.4万公里，等级航道通航里程6.8万公里，港口万吨及以上码头泊位2878个，年旅客吞吐量达到1000万人次及以上的民航运输机场38个，邮政行业企业共设立各类营业网点46.8万处，城市轨道交通营运里程1万公里，国家综合立体交通网主骨架加快形成。

一年来，交通运输创新能力持续提升。深中通道建成开通，攻克了多项世界级的技术难题，也创造了多项世界纪录；智能交通先导应用试点持续深化，交通基础设施数字化转型升级不断推进；GR450动车组研制取得阶段性成果，C919大飞机正式投入商业运行，国产首艘大型油轮正式启航；新能源和清洁能源交通运输装备加快推广，自动驾驶等新技术应用不断拓展，深远海救捞，大深度饱和潜水等系列技术的研发也取得了阶段性成果。

一年来，综合运输服务保障能力有效加强。2023年中国完成营业性货运量547.5亿吨，平均每天完成1.5亿吨，完成跨区域人员流动量612.9亿人次，平均每天1.7亿人次，完成寄递业务量1624.8亿件，平均每天4.5亿件，完成城市客运量1010亿人次，平均每天2.8亿人次。出行服务体系更加完善，货物运输更加高效，运输结构不断优化，多式联运加快发展，全力推动降低全社会的物流成本。

李小鹏指出，在实现自身发展的同时，中国还坚持交通天下，不断深化对外开放合作，与世界各国一道共同推进可持续交通。

中欧跨里海直达快运开通，搭建起连接亚欧大陆跨越里海的崭新运输通道，亚万高铁等项目开通运营。今年上半年，中老铁路累计发送旅客达到989.6万人次，同比增长了15.9%，发送货物104.9万吨，跨境运输客货两旺，展现出强劲的增长势头和广阔的发展前景。

此外，中国还与多国签署多边、双边国际道路运输和航空运输协定，积极参与交通运输国际组织事务，正式成立了全球可持续交通创新联盟，来自全球12个国家的41家头部企业或机构成为创始会员，可持续交通的朋友圈在不断扩大。

“二十届三中全会部署了多项交通运输领域的改革任务，既有深化综合交通运输体系改革，也包括铁路和公路等改革。”李小鹏表示，新征程上，中国交通将按照二十届三中全会部署，奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，持续坚持与世界相交，与时代相通，推进全球交通合作，促进全球互联互通，为保障全球物流供应链稳定畅通，推动世界经济发展发挥积极的作用，贡献积极的力量。

(责编：王震、吕骞)

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