人民网北京9月26日电 （欧阳易佳）9月25日，第五届全国水利科普讲解大赛总决赛暨2024年全国科普日水利主场活动在北京举办。水利部副部长朱程清、中国科协党组成员罗晖出席活动。

据了解，第五届全国水利科普讲解大赛由水利部国际合作与科技司和水利部宣传教育中心共同主办。共有来自部属单位、地方水行政主管部门、高等院校等单位选拔出来的131名选手参赛，经过入围赛、半决赛和总决赛三个阶段激烈角逐，共决出一等奖选手3名，二等奖选手7名，三等奖选手10名、优秀奖选手10名。

活动期间同步开展了优秀水利科普作品、水利科普成果展览展示，优秀水利科普视频展播等配套活动。来自水利系统100余名代表现场参加活动，5000余人次在线收看活动实况直播。

2024年9月15日至25日，中国科协、中央宣传部、水利部等21部门共同举办2024年全国科普日活动。水利部在全国科普日期间组织相关单位共同开展科普载体开放日、水利专家讲科普、水利特色科普展览、水利特色科普资源投放、科普“五进”等水利科普周品牌集群活动。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经