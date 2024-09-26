记者提问。水利部供图

人民网北京9月26日电 （欧阳易佳）水利部日前召开水利基础设施建设进展和成效新闻发布会，水旱灾害防御司司长姚文广答人民网记者问时表示，今年水旱灾害防御形势严峻复杂。入汛以来，我国洪水南北齐发、频发、重发，长江、黄河、淮河、珠江、松花江、太湖等大江大河大湖接连发生编号洪水，超过了1998年有统计资料以来纪录。有6个台风登陆我国大陆，其中“格美”“摩羯”超强台风影响范围广、灾害损失重。西南地区和华北、黄淮等地出现阶段性旱情。水利部充分利用数字孪生水利体系，强化预报预警预演预案“四预”措施，科学精细调度重大水利工程，充分发挥了防灾减灾作用，最大程度减少了灾害损失。

截至2024年9月20日，入汛以来调度6441座（次）大中型水库共拦蓄洪水1425.59亿立方米，初步统计减淹城镇2178个（次）、减淹耕地面积1629.33万亩、避免人员转移1077.42万人（次）。

姚文广介绍，长江流域，通过应对长江3次编号洪水，调度以三峡水库为核心的长江上中游水库群累计拦洪253亿立方米，其中三峡水库拦洪126.8亿立方米，有效降低中下游干流水位0.7～3.1米，充分发挥了“大国重器”防洪减灾作用。黄河流域，针对北洛河发生1994年以来最大洪水且含沙量高的情况，及时启动水沙调控模式，调度三门峡、小浪底水库分别排沙1.23亿吨、1.46亿吨，既保证了防洪安全，又有效减轻了水库泥沙淤积。淮河流域，充分发挥沂沭泗水系洪水东调南下防洪工程体系作用，精细调度刘家道口枢纽、大官庄枢纽等全力东调入海洪量88亿立方米，科学调度南四湖拦洪、嶂山闸调控，成功防御沂河、沭河4次编号洪水。珠江流域，针对韩江特大洪水，调度汀江棉花滩水库将最大入库洪峰9860立方米每秒削减至5000立方米每秒下泄；调度梅江长潭水库，避免梅江、汀江洪峰恶劣遭遇，降低梅州三河坝站洪峰水位3.0米；调度韩江干流高陂水利枢纽进一步降低韩江下游洪水量级，将上游超100年一遇特大洪水调控至河道安全泄量。松辽流域，联合调度丰满、白山水库累计拦蓄洪水41.2亿立方米，将丰满水库最大入库流量11300立方米每秒削减至4000立方米每秒下泄，有效降低下游松花江站至扶余站江段水位1.37～2.18米。精细调度东辽河二龙山水库，将2058立方米每秒的最大入库流量削减至370立方米每秒出库，有效减轻了东辽河下游防洪压力。调度洮儿河察尔森水库8月20日20时至23日9时维持61个小时零出库，避免了下游31万亩耕地受淹和1.1万群众转移。

“在应对西南地区冬春旱时，水利部会同云南省根据旱情发展逐步压减牛栏江流域德泽水库下泄流量留足抗旱水量，紧急实施德泽水库干河泵站取水口提升改造工程，做好昆明城市应急供水和牛栏江—滇池补水工程供水调度，保障了昆明城市供水和滇池生态安全。”姚文广说，在应对华北、黄淮等地夏旱时，组织黄河、淮河、海河流域控制性水库和南水北调等引调水工程全面进入抗旱调度模式。调度黄河小浪底水库下泄流量从700立方米每秒逐步加大至4400立方米每秒，6月至7月中旬山东、河南合计引水量24.7亿立方米；调度海河流域岳城水库向下游河北、河南相关灌区提供灌溉用水0.93亿立方米；调度南水北调东中线工程全力支持沿线地区抗旱保供水，累计抗旱应急调水约13.3亿立方米；调度淮河蚌埠闸及引江济淮、江水北调等工程，为灌溉提供了坚强的水源保障。

姚文广表示，下一步，水利部将密切监视后续台风生成发展态势和秋汛等情况，落实落细各项防御措施，充分发挥水利工程防洪抗旱减灾作用，确保人民群众生命财产安全。

(责编：王震、吕骞)

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