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市场监管部门深入开展“你点我检 服务惠民生”活动

2024年09月26日15:27 | 来源：人民网
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人民网北京9月26日电 （记者郝帅）记者从国家市场监管总局获悉，今年以来，市场监管总局聚焦群众关切，组织开展以“放心看得见，消费更安全”为主题的食品安全“你点我检 服务惠民生”活动，通过进校园、进商超、进社区、进乡村等方式，根据群众点检共抽检“一老一小”食品、校园食品、大宗食品、节令食品等26万批次，为消费者提供群众身边的食品安全监管服务，努力营造放心安全的消费环境。

自2020年开展“你点我检 服务惠民生”活动以来，市场监管部门共举办活动6000余场次，抽检食品78万批次，赢得群众广泛赞誉。北京、上海、安徽、广东、湖北、重庆、宁夏、新疆等地将“你点我检 服务惠民生”活动纳入地方省委、省政府“为民办实事”民生项目，将活动打造成为市场监管系统“监管为民”的服务品牌。

(责编：郝帅、吕骞)
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