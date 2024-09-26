人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高质量发展调研行丨就餐、购物、出行……重庆江津：智慧社保卡服务大民生

2024年09月26日15:32 |
小字号

“以前交水电气费要跑三个地方，现在到这里只跑一趟，刷社保卡就行。除了缴费，食堂吃饭、坐公交、逛超市也都能用”。9月25日，在重庆市江津区珞璜镇碑亭社区便民服务站，居民陶明德拿出随身携带的社保卡。

珞璜镇碑亭社区便民服务站。王欣悦摄

珞璜镇碑亭社区便民服务站。王欣悦摄

一张“小卡片”，服务大民生。今年以来，江津区人力社保局在碑亭社区创建全市首个社保卡居民服务“一卡通”应用全生态社区，实现社保卡一站式经办、图书借阅、文化长廊、驿站服务、社区食堂等10余个应用场景落地，目前已为社区周边6678名居民提供社保卡“一卡通”服务。

社区食堂刷社保卡可享优惠。段宗宝摄

社区食堂刷社保卡可享优惠。段宗宝摄

走进碑亭社区智慧书屋，书架上摆放着多种图书，居民李秋霞就是这里的忠实读者。“社保卡的功能真强大，现在在家门口社区就可以刷卡借书。我最近借阅了很多育儿书籍，社区服务真是太到位了。”智慧书屋配备了“双频自助借还书机”，并接入了“社保卡川渝阅读一卡通”平台。居民只需持川渝社保卡在自助设备上刷卡（码），即可轻松借阅图书，并在全区范围内实现通借通还。

“我每天上下班都来这里喝点水、热点饭，像回家一样方便。”滴的一声，环卫工牟春容用电子社保卡刷卡踏入仓式社保卡爱心驿站，一阵冷气扑面而来，“这里24小时开放，特别是最近天气热，这里面还有空调开放，巴适得很。”

社保卡爱心驿站。王欣悦摄

社保卡爱心驿站。王欣悦摄

“一卡通”应用全生态社区的打造，不仅让居民生活更加便利，更给大家带来实实在在的优惠。去年，江津区人力社保局开展社保卡“一卡三通”惠民活动，在四面山景区、区内81家商超和19条公交线路推行“一卡通游”“一卡通购”“一卡通行”，累计交易95050笔，交易金额134.46万元，让利群众30万元。

社区数字化预防接种门诊。王欣悦摄

社区数字化预防接种门诊。王欣悦摄

“除江津区外，巴南区、潼南区也在推广试点一卡通应用全生态社区建设，未来将向全市进行复制推广。”重庆市社保卡中心副主任杜纳力介绍，下一步将继续围绕数字人社建设行动总体要求，通过不断拓展社保卡的应用场景和提升服务水平，为广大人民群众提供更便捷优质的服务。

来源：人民日报客户端重庆频道 段宗宝 王欣悦

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：税收红利为发展新质生产力赋能增效
　　今年1至8月，我国制造业销售收入同比增长4.6%，占全部销售收入比重为29.7%；高端装备制造业、高技术制造业销售收入占制造业销售收入比重分别为16.5%和15.6%；我国数字经济核心产业销售收入同比增长8.2%，企业采购数字技术金额同比增长8.6%；我国新能源、节能、环保等绿色技术服务业销售收入同比分别增长24%、19.9%和5.8%，清洁能源发电销售收入同比增长12.4%，新能源车整车制造业销售收入同比增长33.6%…… 国家税务总局近日公布的增值税发票数据显示，我国现代化产业体系建设稳步推进，制造业稳步向中高端迈进，新质生产力发展步伐加快。 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。…
数读中国 | 多组数据透视高质量发展取得新成效
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部