“以前交水电气费要跑三个地方，现在到这里只跑一趟，刷社保卡就行。除了缴费，食堂吃饭、坐公交、逛超市也都能用”。9月25日，在重庆市江津区珞璜镇碑亭社区便民服务站，居民陶明德拿出随身携带的社保卡。

珞璜镇碑亭社区便民服务站。王欣悦摄

一张“小卡片”，服务大民生。今年以来，江津区人力社保局在碑亭社区创建全市首个社保卡居民服务“一卡通”应用全生态社区，实现社保卡一站式经办、图书借阅、文化长廊、驿站服务、社区食堂等10余个应用场景落地，目前已为社区周边6678名居民提供社保卡“一卡通”服务。

社区食堂刷社保卡可享优惠。段宗宝摄

走进碑亭社区智慧书屋，书架上摆放着多种图书，居民李秋霞就是这里的忠实读者。“社保卡的功能真强大，现在在家门口社区就可以刷卡借书。我最近借阅了很多育儿书籍，社区服务真是太到位了。”智慧书屋配备了“双频自助借还书机”，并接入了“社保卡川渝阅读一卡通”平台。居民只需持川渝社保卡在自助设备上刷卡（码），即可轻松借阅图书，并在全区范围内实现通借通还。

“我每天上下班都来这里喝点水、热点饭，像回家一样方便。”滴的一声，环卫工牟春容用电子社保卡刷卡踏入仓式社保卡爱心驿站，一阵冷气扑面而来，“这里24小时开放，特别是最近天气热，这里面还有空调开放，巴适得很。”

社保卡爱心驿站。王欣悦摄

“一卡通”应用全生态社区的打造，不仅让居民生活更加便利，更给大家带来实实在在的优惠。去年，江津区人力社保局开展社保卡“一卡三通”惠民活动，在四面山景区、区内81家商超和19条公交线路推行“一卡通游”“一卡通购”“一卡通行”，累计交易95050笔，交易金额134.46万元，让利群众30万元。

社区数字化预防接种门诊。王欣悦摄

“除江津区外，巴南区、潼南区也在推广试点一卡通应用全生态社区建设，未来将向全市进行复制推广。”重庆市社保卡中心副主任杜纳力介绍，下一步将继续围绕数字人社建设行动总体要求，通过不断拓展社保卡的应用场景和提升服务水平，为广大人民群众提供更便捷优质的服务。

来源：人民日报客户端重庆频道 段宗宝 王欣悦

(责编：罗知之、陈键)

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