人民网北京9月26日电 （记者孙红丽）商务部26日召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

商务部新闻发言人何咏前在会上表示，国庆假期是居民消费旺季。商务部将重点开展以下三方面工作。

一是办好“消费促进年”系列活动。结合时令节气，推出畅享国庆、喜庆丰收、登高赏秋等消费场景。持续组织开展数商兴农庆丰收、服务消费季、一刻钟便民生活节等专题活动；指导办好四川熊猫国际消费节、北京“秋韵京城”、江苏“金秋惠购”等地方特色活动；支持各地利用上海时装周、天津车展等平台，举办各类新品首发首秀首展，打造更多“金九银十”消费新热点。

二是加力推进消费品以旧换新。继续督促各地加快落实相关支持政策，提升汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”政策效能，充分释放政策红利，让真金白银的优惠直达消费者。组织开展“链千企 惠万家”好物焕新季、“千县万镇”新能源汽车消费季、“双智新品供需适配”对接交流等活动。

三是加强节日市场监测和生活必需品保供工作。启动节日期间生活必需品量价日报监测，密切关注粮、油、肉、蛋、奶、果、蔬等产品供求变化情况。指导企业根据节日消费特点有针对性加强货源组织，保障市场供应。

“我们将通过以上这些措施，进一步优化消费供给，创新消费场景，营造消费氛围，更好满足居民节日消费需求。”何咏前说。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经