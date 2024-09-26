人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界嘉宾齐聚北京 共探茶与酒文化融合新趋势

2024年09月26日17:58 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月26日电（记者许维娜）茶香悠远，酒香四溢。当茶与酒这两大富有中国特色的文化载体交汇，一场文化与产业创新融合的盛宴即将开启。

9月28日下午，以“茶酒融合，文化国潮”为主题的“茶与酒文化产业融合创新发展行动暨茶本酒上市发布会”将在人民日报社新媒体大厦 21 层人民网初心报告厅举行。届时，众多业界嘉宾将齐聚一堂，共同探寻茶与酒文化融合发展的新趋势与新路径，以茶与酒文化故事引领消费新时尚，推动产业发展，助力乡村振兴。

茶与酒产业融合，既是文化传承与发展的创新路径，也是国潮文化的崭新赛道，更是乡村振兴的全新尝试。

业界专家指出，茶与酒产业融合的创新模式，有望为乡村产业发展带来新机遇与突破，助推乡村产业在规模扩张、特色凸显、品质提升等方面持续进步。

资源整合、跨界融合是实现高质量发展的关键路径。现场将有多位业内人士进行主旨发言，深度探讨茶与酒文化产业融合发展面临的机遇与挑战，共绘茶与酒产业高质量发展崭新蓝图；与会嘉宾还将通过圆桌对话等形式，共同探讨茶与酒融合趋势、产业机遇等热门话题，为茶与酒产业融合发展建言献策。

本次发布会由中国文化艺术发展促进会、人民视听、广西平果市人民政府、广西凌云县人民政府共同主办，正和岛、国晶酒业协办。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界嘉宾齐聚北京 共探茶与酒文化融合新趋势
　　人民网北京9月26日电（记者许维娜）茶香悠远，酒香四溢。当茶与酒这两大富有中国特色的文化载体交汇，一场文化与产业创新融合的盛宴即将开启。…
记者手记：马头羊的启示
　　羊身马头，头顶无角，两耳向前下垂，喜攀崖，善游走，频频点头，步态极似马行，呆萌呆萌，在秦岭深处的湖北省郧西县，你不得不为这种白云一般散布在崇山峻岭之中的马头羊所吸引。 郧西县古属兴安府，《兴安府志》记载：汉时移民将山羊带入，西域人士将无角奶羊带入此地，与当地土羊杂交，在漫长的历史演进中，这种无角山羊在相对封闭的地域环境中一步一步地繁育进化成为马头羊品种。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部