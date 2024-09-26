人民网北京9月26日电（记者许维娜）茶香悠远，酒香四溢。当茶与酒这两大富有中国特色的文化载体交汇，一场文化与产业创新融合的盛宴即将开启。

9月28日下午，以“茶酒融合，文化国潮”为主题的“茶与酒文化产业融合创新发展行动暨茶本酒上市发布会”将在人民日报社新媒体大厦 21 层人民网初心报告厅举行。届时，众多业界嘉宾将齐聚一堂，共同探寻茶与酒文化融合发展的新趋势与新路径，以茶与酒文化故事引领消费新时尚，推动产业发展，助力乡村振兴。

茶与酒产业融合，既是文化传承与发展的创新路径，也是国潮文化的崭新赛道，更是乡村振兴的全新尝试。

业界专家指出，茶与酒产业融合的创新模式，有望为乡村产业发展带来新机遇与突破，助推乡村产业在规模扩张、特色凸显、品质提升等方面持续进步。

资源整合、跨界融合是实现高质量发展的关键路径。现场将有多位业内人士进行主旨发言，深度探讨茶与酒文化产业融合发展面临的机遇与挑战，共绘茶与酒产业高质量发展崭新蓝图；与会嘉宾还将通过圆桌对话等形式，共同探讨茶与酒融合趋势、产业机遇等热门话题，为茶与酒产业融合发展建言献策。

本次发布会由中国文化艺术发展促进会、人民视听、广西平果市人民政府、广西凌云县人民政府共同主办，正和岛、国晶酒业协办。

(责编：郝帅、吕骞)

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