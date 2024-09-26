人民网北京9月26日电 （记者许维娜）提及中医药，人们的第一反应会是什么呢？是弥漫着淡淡药香的老药铺？是进行望闻问切的年迈医师？还是正在煮沸的药炉以及苦味的药汤？然而，事实上，近年来中医药已然发生了很大的变化。

专家表示，在当前中医药发展的大背景下，科技创新对于推动中医传承至关重要。随着科技的不断进步，人工智能等新技术在中医药领域的应用日益广泛。

在实践中创新，在传承中发展，传统中医药已经走上了一条焕新之路。近日，在由南京中医药大学、江苏省中医院（南京中医药大学附属医院）、江苏省中医药学会联合主办的“2024 国际经方大会”上，一项创新成果——“黄煌经方 AI 专家系统”发布，并在深圳平乐中医健康集团（深圳市骨科医院、坪山区中医院）黄煌经方 AI 工作室应用。

据悉，该系统由中医人工智能企业脉景（杭州）健康管理有限公司与南京中医药大学国际经方学院院长黄煌联合研发。

上述企业相关负责人在会上介绍，基于其自主构建的结构化、标准化中医药大数据库，采用自主研发的双引擎技术，还原黄煌经方思想，模拟黄煌教授开方，辅助医生临床决策。

另有专家表示，此系统的发布是AI赋能中医药创新发展的一个缩影。期待各方能为中医经方经验传承开辟新途径，在中医智慧化、数字化进程中提供新思路，为中医人才培养和科研工作引入创新方法，从而推动中医药事业发展。

(责编：郝帅、吕骞)

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