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业界：数智赋能提质 建筑工程行业打造生态协同

人民网记者 黄盛
2024年09月26日17:58 | 来源：人民网
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加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济的深度融合，正成为当下各行业推进高质量发展的重要特征。其中，数字时代，建筑工程需要加快产业优化升级，着力打造现代化的建筑产业体系，推动工业化、数字化和绿色化转型升级，抓紧打造自主可控的产业链供应链，强化建强基础软件、工业软件等重点产业链发展的体制机制。

住房城乡建设部工程质量安全监管司一级巡视员杨瑾峰，在日前由国务院国资委规划发展局指导的“工程数字化大会2024”上表示，工程建设数字化是实现建筑业工业化、数字化、绿色化的前提和基础，是建筑业高质量发展的必然要求。关键工程软件的自主可控直接关系到我国工程建设领域产业链安全、数字安全。这几年，经过行业龙头企业、专家学者以及业界同仁的共同努力，我国关键工程软件的研发与应用已经实现了从0到1的突破，正在加速发展。中国建筑科学研究院打造的自主可控的工程数字化底座，在智能制造、智能建筑、工业化、绿色低碳等方面都取得了重要的应用成果。中建、中交、中铁、国网、能建集团等龙头企业为自主可控工程软件提供了丰富的应用场景，有力促进了自主可控工程软件的不断完善和提升。

中国建筑学会理事长修龙认为，应积极开展建筑行业基础性、共性、公益性的技术研究，解决我国建筑工程建设中的关键技术问题，加大技术攻关投入，加快推广应用新技术。推动共性技术和关键核心技术研发、推广转化和商业化应用，借助一批核心技术的加速突破，推动产业高端化、智能化、绿色化发展，不断引领产业从传统向中高端跃升，推动传统建筑业向智能建造产业模式转变。

中国勘察设计协会理事长朱长喜表示，国产数字化软件生态的建设，是国家实现科技自立自强、保障国家信息安全的战略需要。他认为，数字化技术在建设行业的广泛应用，能够极大地提高生产效率、优化资源配置，有力推动建设行业朝着更加高效、智能的方向迈进，为新质生产力的培育和发展提供坚实支撑。通过数字化设计、智能化施工和智慧运维等环节，可以实现建设过程的全链条创新。

“在建筑、工业、电力、交通等工程领域，数字化技术的应用推动着各领域的转型升级和高质量发展。”中国建研院董事长许杰峰表示，加强工程数字化建设，构建自主可控的工业软件产业生态，中国建研院作为科技型央企和国家队，持续进行关键核心技术攻关，发布了自主知识产权的BIMBase三维图形平台和系列软件，对于提升国产工程软件的国际竞争力，保障产业链供应链的韧性和安全水平具有重要意义。据他介绍，在国务院国资委已经布局的两批97个原创技术策源地建设中，中国建研院承担了工业软件领域原创技术策源地建设。此外，中国建研院也是国务院国资委战略性新兴产业工业软件领域15项任务的牵头单位，并将联合11家央企集团共同完成相关的任务。

也有业内人士表示，工程建设项目参建各方多，时间跨度大、产业链条长，所需的工程软件种类很多，因此需要加强企业间的合作和协同，打破数据壁垒，统一数据标准，实现自主可控软件间的数据贯通，以开放共享的姿态带领全行业建立良好的自主可控工程软件生态，提升我国工程数字化的整体实力。

(责编：郝帅、吕骞)
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