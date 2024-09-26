人民网北京9月26日电 （欧阳易佳）9月26日，第三届亚洲国际水周成果新闻发布会在京召开。水利部副部长李良生表示，本届水周期间，各国代表针对亚洲乃至全球面临的严峻水挑战，提出了富有建设性的解决方案，凝聚了各国就下一步合作达成的诸多共识，也为未来水利领域的区域和全球合作提供了新的契机。

第三届亚洲国际水周以“共促未来水安全”为主题，围绕水战略与水政策创新、数字孪生赋能智慧水利、气候变化与涉水灾害、水与粮食能源安全、水与流域生态系统、知识集成与传播六大议题，举行了内容丰富、形式多样的交流活动，包括开闭幕式、3场全体大会和56场平行会议，同期举办了13场多双边水利国际合作机制性会议。水周还专门举办了中国水利科技创新成果展，生动展现了中国水利高质量发展的科技成果与建设成效。

“丰富多彩的会议交流活动吸引了亚洲乃至全球的广泛关注和积极参与。”李良生介绍，来自政府部门、科研机构、高等院校、涉水企业及国际组织的近1300名代表参加会议。来自9个亚洲国家部长级官员出席水周活动，分享了各国的治水政策与实践。

与会代表高度评价在“节水优先、空间均衡系统治理、两手发力”治水思路指引下中国水利取得的历史性成就，赞赏中国为推动构建人类命运共同体、加速落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标作出的积极贡献。

李良生认为，本届水周取得的热烈反响，充分反映了亚洲国家对水安全问题的高度关注，体现了全球携手应对气候变化、保障水安全促进可持续发展的紧迫性和挑战性。

李良生表示，展望未来，水安全和可持续发展仍然是亚洲国家和全世界面临的严峻课题。中国愿意同亚洲各国交流和分享治水理念、智慧与经验，也愿意同亚洲各国政府和人民一道，加强对话、增进互信、携手同行，为亚洲区域水治理贡献更多智慧和方案。

(责编：郝帅、吕骞)

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