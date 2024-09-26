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尺素金声丨连续四届勇夺世界技能奥林匹克金牌榜第一，“技能中国”有实力有魅力

2024年09月26日20:38 | 来源：人民日报客户端
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　　36金、9银、4铜、8优胜！

　　日前，在法国里昂举办的第47届世界技能大赛上，中国代表团再创佳绩，夺得金牌榜、奖牌榜和团体总分首位。

　　世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，是当今世界地位最高、规模最大、水平最高、影响力最大的职业技能赛事，引领和代表着职业技能发展的世界先进水平。在这样的顶级赛事中表现出色，充分彰显“技能中国”的实力和魅力。

　　事非经过不知难。2011年，我国第一次参加世界技能大赛，只拿到1银、5优胜的成绩。2015年，我国在第43届世界技能大赛中实现金牌“零”的突破。此后，2017年、2019年、2022年、2024年，连续四届蝉联金牌榜和团体总分第一，金牌数从2017年的15枚稳步增长到如今的36枚。

　　世界技能大赛，直接比拼的是选手实操能力，背后则是一国产业发展水平与技能人才素质。透过今年的几项参赛数据，能看出我国在产业人才培养、产业体系建设上取得的长足进步。

　　先看“68”，这是今年中国代表团派出的世界技能大赛参赛选手人数。从规模看，这是我国参赛选手最多的一届，与2011年相比，人数增长超过10倍。要知道，每名参赛选手都是从各地各级技能大赛中千挑万选出来的“尖子”，而人才队伍的结构往往是金字塔型，“塔尖”越高，也意味着“塔基”越大，说明我国技能人才队伍在持续壮大。从质量看，参赛选手共赢得36枚金牌，为历届最高。选手平均年龄仅22岁，来自广东、浙江、湖北、重庆、四川等10多个省份，涵盖东中西部地区，说明我国技能人才实力更强、后劲更足、结构更均衡。

　　再看“59”，这是今年中国代表团的参赛项目数。细看参赛项目，飞机维修、汽车技术、精细木工……每一个赛项背后，都关联着一个或多个产业。今年，我国成为少数能够参与全部59个赛项的国家，并在57个项目中赢得奖项，再次印证了我国产业规模大、产业体系完备。人才成长与产业发展相辅相成，技能人才门类更全、素质更高，也反映出我国加快构建现代化产业体系取得的明显成效。

　　再看“6”，这是今年世界技能大赛的新增赛项数。世界技能大赛不仅是技能人才的竞技场，也是科技创新与产业变革的展示舞台，包含不少新产业、新设备、新技术，一定程度上也能观察参赛国家和地区的创新能力。本届大赛上，增材制造、光电技术、可再生能源、机器人系统集成等6个赛项首次集中亮相，中国技能健儿就取得3金2银的佳绩，还在工业4.0赛项中荣膺大赛最高奖项——“阿尔伯特·维达”大奖，可见我国技术创新活力正不断释放，新质生产力发展势头强劲。

　　跳出大赛看人才，目前我国技能人才总量超过2亿人，高技能人才超过6000万人，已形成雄厚的人力资源优势。高技能人才、大国工匠、能工巧匠持续涌现，得益于我国深入实施人才强国战略，各地区各部门加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系，大规模开展职业技能培训，畅通技能人才发展通道，有效促进了人才链与产业链、创新链融合衔接。

　　从人才队伍看产业，技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量，是联接技术创新与生产实践最核心最基础的劳动要素。继续巩固和拓展技能人才优势，加快壮大知识型、技能型、创新型劳动者大军，将进一步释放我国人才红利，为构建现代化产业体系、加快发展新质生产力提供坚实人才保障。

　　“再见，里昂。你好，上海！”在第47届世界技能大赛闭幕式上，上海市接过世界技能组织会旗，向世界发出两年后的“技能之约”。期待更多中国青年大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，以新担当新作为奏响技能就业、技能成长、技能报国的青春之歌、奋斗之歌。

(责编：白宇、卫嘉)
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