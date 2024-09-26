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高世代OLED生产线建设提速 助推新型显示产业发展

2024年09月26日20:42 | 来源：人民网
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人民网北京9月26日电 （记者许维娜）近年来，随着科技的不断进步和市场需求的持续增长，中国新型显示产业迎来了蓬勃发展的机遇。“2024年，全球新兴显示产业发展呈现明显的上行趋势，OLED技术迎来了它的黄金时代和关键窗口期。”中国光学光电子协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清表示。

据市场调研机构Omdia数据，预计到2030年，全球至少有20%的汽车将配备三块或以上的屏幕，每年将保持6.5%的增长率，2030年全球出货量将达到2.38亿片。

梁新清表示，中国显示产业在小尺寸OLED领域经历了长期的跟随、并行到领先的发展阶段。现在，中尺寸OLED市场正处在爆发前夜。把握这一时机，有望助力中国新兴显示产业在全球范围内实现“领跑”。

业内人士表示，为应对AMOLED在中尺寸市场日益增长的需求，当前阶段加快高世代生产线的建设尤为关键。高世代生产线不仅能提高产量，还能通过规模经济效应降低成本，这对于提升市场竞争力至关重要。

面对这一发展机遇，全球面板厂商积极规划并加速推进高世代产能建设。

近日，我国高世代OLED产线建设迎来新进展。9月25日，合肥国显科技有限公司（以下简称“合肥国显”）举行第8.6代AMOLED生产线开工仪式。据悉，这是全球首条搭载无FMM技术（ViP）的第8.6代AMOLED生产线，也是全球先进的高世代AMOLED产线。

业内专家表示，其建设将进一步挖掘AMOLED的增长潜力，加速驶入中尺寸新蓝海，助力中国新型显示在全球AMOLED产业竞争中占据更为有利的地位。

该产线落地合肥新站高新区，总投资550亿元，设计产能每月3.2万片玻璃基板（尺寸为2290mm×2620 mm）。合肥国显负责该产线的投资、建设和运营，该公司将由维信诺、合肥市投资平台出资。

据了解，这条产线有多项技术亮点：面向中大尺寸产品，新产线首次搭载无FMM技术——ViP技术（维信诺智能像素化技术），与传统技术相比，可提高产品性能、生产效率。同时，产线采用全新“LTPO+”（低温多晶氧化物）技术、COE（在薄膜上封装上形成彩膜）技术和Tandem OLED（叠层蒸镀显示）等技术，满足中大尺寸OLED面板对低功耗、高亮度、长寿命的需求。

相较于6代线，新产线可提升中大尺寸OLED产品的切割效率和经济性。在应用领域方面，8.6代线可覆盖平板、笔电、车载、显示器等多尺寸应用，带动下游终端更新迭代。

此次生产线的建设有何意义？维信诺董事长、总裁张德强表示，合肥国显第8.6代AMOLED生产线的建设面向国家需求和产业需求。

同时，新型显示产业的竞争已不再是以往规模的竞争，正逐渐转向效率和价值的竞争。中国科学院院士、理论物理学家欧阳钟灿表示，新产线以创新技术引领产业变革，对我国新兴显示产业抢占OLED技术制高点具有重要作用。

2023年4月，三星显示宣布投建全球首条8.6代AMOLED产线，产品将用于平板、笔记本电脑等；同年11月，京东方宣布投建国内首条8.6代AMOLED生产线，同样瞄准了IT面板应用。

梁新清认为，新产线的建设将带来更高的生产效率、更低的生产成本和更优质的产品，同时促进产业链上下游的协同创新，推动整个产业链的价值向上攀升。

(责编：郝帅、吕骞)
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