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“两新”有效激发内需潜力（锐财经）

本报记者 王俊岭
2024年09月27日06:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　推动大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费。日前，在国家发展改革委举行的新闻发布会上，北京、广东、重庆、湖北等地有关负责人集中介绍了“两新”进展成效和典型做法。总体看，“两新”相关举措有效激发内需潜力，对促进产业升级、发展新质生产力具有重要意义。

　　加大资金支持，提升惠企实效

　　随着中国新型工业化、新型城镇化深入推进，相关领域对先进设备的需求不断增长。据国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春介绍，目前，1500亿元超长期特别国债资金，已分2批全部安排到项目，共支持了工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、用能设备、能源电力、住宅老旧电梯、回收循环利用等领域的4600多个项目。

　　在不少地方，设备更新已取得积极进展。比如，今年1至8月，江苏省累计完成工业领域设备更新21.9万台（套），带动工业固定资产投资同比增长12.6%；浙江省工业领域完成设备更新9.7万台（套），拉动工业设备工器具购置同比增长9.5%；湖北省设备工器具购置投资同比增长22.2%，比全国增速高5.4个百分点……

　　“我们在今年3月率先出台了制造业设备更新贷款贴息政策，对符合条件的设备更新项目贷款，由省级财政贴息1个点，设区市统筹再贴息1个点，共2个点。同时，获得中央财政贴息1.5个百分点的项目仍可享受省级贴息支持。”江苏省发展改革委主任沈剑荣说。

　　据浙江省发展改革委副主任章春华介绍，浙江统筹省市县财政资金近300亿元支持设备更新，今年已完成1.1万余家规上工业企业数字化改造，年底前实现全覆盖。

　　“湖北制定出台‘工业设备更新10条’、财政贴息、提高生产性设备补助标准等配套政策，以有限的政府投资带动更多的社会投资。”湖北省发展改革委主任黎东辉说，今年1至8月，湖北制造业民间投资增长17.4%，有力增强了投资增长后劲和产业发展韧性。

　　贴合市场需求，送出消费礼包

　　目前，中国主要家电保有量超过30亿台，汽车保有量超过3亿辆，更新换代的潜力巨大。据了解，全国31个省、自治区、直辖市以及5个计划单列市和新疆生产建设兵团，已经全部出台加力支持消费品以旧换新的工作方案，并印发了配套实施细则。

　　北京市发展改革委副主任来现余说，北京已于8月26日启动个人乘用车报废和置换更新、家电以旧换新工作。截至9月23日，已带动电冰箱、洗衣机等8类家电产品销售超58万台，带动销售额37亿元左右。受理小汽车报废更新和置换更新申请2.3万辆，带动汽车销售额60亿元左右。

　　“聚焦广大消费者期盼，我们在全国率先推出落地政策措施。”重庆市发展改革委主任高健说，补贴总体方案与包括汽车在内的分领域补贴政策同步发布，并开通消费者申报渠道，最大限度缩短政策制定到落地实施的时间。进一步优化政策设计，将汽车置换更新由原来的分档补贴调整为按购车价的5%或6%据实测算补贴。

　　广东省发展改革委主任艾学峰说，广东上线“粤焕新”以旧换新公共服务平台，率先对接全国系统并启动运行。在京东、苏宁、淘宝天猫等电商平台首页登挂广东活动入口，在微信、云闪付等支付平台广泛推介，最大范围触及消费者。广东还将在“十一”黄金周期间开展系列促消费活动，让“真金白银”的优惠直达消费者。

　　央地联动配合，确保政策落地

　　为了让“两新”不断激发内需潜力，央地多部门正联动配合，确保政策落地见效。

　　商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲介绍，在家电方面，各省均已启动家电以旧换新加力支持政策，制定与中央政策相衔接的实施方案，一些有条件的地方还积极运用大数据等信息化手段，做好家电以旧换新的全流程监管。在家居家装方面，部分省市根据实际情况，将微波炉、净水器等家装厨卫相关产品，智能马桶、智能门锁等智能家居类产品，健康监测、辅助设备等居家适老化产品纳入到家装厨卫“焕新”补贴范围。

　　“在补贴审核上，商务、公安、税务等多部门协同联动，提高质效。在政策宣传上，多平台、多渠道共同发力，确保政策家喻户晓。在活动组织上，坚持市区县、政企银联动，多形式、多层次开展汽车消费大客户对接、汽车惠民换新消费周、新能源汽车下乡、商家叠加优惠等促销活动。”高健举例说。

　　国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华表示，将组织有关部门和地方及时对工作推进、资金使用、项目实施等情况开展自评自查，并会同财政部开展绩效评估，作为后续优化资金安排等政策的重要参考，进一步激励工作推进快、管理水平高、实施效果好的地区。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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