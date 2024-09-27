本报北京9月26日电 （记者邱海峰）记者日前从国家发展改革委获悉，为持续拓宽民营企业发展空间、调动民间投资积极性，国家发展改革委去年9月搭建了全国向民间资本推介项目平台，积极推介各地梳理报送的基础设施等领域优质项目。截至今年8月31日，累计吸引民间资本参与项目1963个。

国家发展改革委政策研究室主任金贤东介绍，在常态化推介的基础上，近期国家发展改革委又组织有关方面，聚焦民间投资潜力较大、民营企业参与积极性较高的交通、水利、能源、环保、农业、社会事业、新型基础设施、仓储物流等8大领域，筛选出400个向民间资本重点推介项目，涉及总投资8159亿元。“这批项目推出后得到了民营企业广泛关注，从我们了解到的情况看，不少项目已有一个或多个企业开始接洽。欢迎更多民营企业结合自身发展需要，积极参与这些项目。”金贤东说。

金贤东表示，向民间资本推介项目是促进民间投资工作的一个部分。针对当前民间投资发展面临的难点堵点问题，国家发展改革委将抓好促进民间投资政策措施落实，持续推动解决影响民间投资高质量发展的制约瓶颈，千方百计激发民间投资活力和内生动力。

一是建好用好平台。针对民间投资在信息获取等方面的难题，依托全国向民间资本推介项目平台，拿出更多优质项目吸引民间资本参与，通过开展招商会、现场会等方式加强投融资合作对接。用好全国重点民间投资项目库，协调有关方面解决重点项目落地的卡点问题。

二是创新机制模式。积极稳妥实施政府和社会资本合作（PPP）新机制，制定并落实支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单，全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行。

三是强化要素支持。将依托促进民间投资资金和要素保障工作机制、用好“信易贷”等工具，加强对民间投资项目的融资支持和用地用海、环评等要素支持，帮助民营企业解决项目推进过程中遇到的问题。

金贤东表示，国务院常务会议最近核准的5个核电项目，分别拿出10%的股份吸引民间资本参与，充分体现了支持民营企业持续健康发展的决心。下一步，要继续积极创造条件、破除准入障碍，在充分尊重企业投资意愿的前提下，坚持公开公平公正原则，吸引更多民间资本参与核电、铁路等重大项目建设。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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