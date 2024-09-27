本报北京9月26日电 （记者王俊岭）记者近日从海关总署了解到，今年前8个月，我国对东盟进出口中间品延续良好增势，进出口2.84万亿元，同比增长9.6%，较同期我国中间品进出口增速高4.1个百分点。其中，集成电路、平板显示模组、计算机零附件、音视频零件等电子信息产品中间品进出口均呈两位数增长，家具零件、灯具零件等出口增速均超两成。

据介绍，我国与东盟充分发挥各自产业优势，在电子信息、汽车制造、纺织服装等领域加强合作，带动我国对其中间品进出口快速增长。对东盟中间品进出口由2004年的6053.2亿元增长至2023年的4.08万亿元。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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