本报北京9月26日电 （记者廖睿灵）记者26日从中国电力企业联合会获悉，截至8月底，中国新能源发电装机规模（包括风力发电、太阳能发电、生物质发电）为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%，达到40.7%。新能源持续快速发展带动非化石能源发电装机规模及比重持续较快提升，能源电力绿色转型成效显著。

中国电力企业联合会常务副理事长杨昆介绍，8月份，中国非化石能源发电量占当月全社会用电量的40%，同比增加534亿千瓦时，占当月全社会用电量增量的2/3。随着电源结构的绿色转型，越来越多电力消费需求将由非化石能源发电提供。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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