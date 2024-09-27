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商务部：美方近期做法是在错误道路上越走越远

2024年09月27日07:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月26日电（记者韩佳诺、谢希瑶）商务部新闻发言人何咏前26日表示，中方一贯反对美方加征301关税的做法，已多次提出严正交涉。世贸组织早已裁决美301关税违反世贸组织规则。美方近期的做法是在错误的道路上越走越远。

　　在当天商务部举行的例行新闻发布会上，针对有记者就“美国贸易代表办公室近日表示，建议提高涉及某些钨产品、晶片和多晶硅等五个子目的‘301条款’关税税率，并从本周开始就对相关产品大幅提高关税的计划征求公众意见”提问，何咏前作出上述回应。

　　“我们敦促美方客观、理性回应各界呼声，从维护全球产供链安全和中美两国消费者、生产者的根本利益出发，尽快取消全部对华加征关税，为两国经贸合作创造健康可预期的环境。”何咏前说。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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