原标题：国内首个《原叶鲜奶茶》团体标准发布实施 广西茶叶流通协会、霸王茶姬等单位共同参与起草

9月26日，由广西茶叶流通协会提出，茶姬（上海）品牌管理有限公司牵头，广西茶叶流通协会、南宁学院食品与质量工程学院、广西茶姬企业管理有限公司、横州市香茹怡茉茶饮有限公司、柳州市太阳人餐饮管理有限公司、横县桔扬茶业有限公司、忆美园（广西）农业科技有限公司、广西东云食品有限公司等单位共同参与起草的原创性高质量团体标准《原叶鲜奶茶》正式在第一届世界奶茶大会上获得广西标准化协会的批准发布实施。

据了解，近年来新式茶饮行业在中国迅速发展，市场规模不断扩大，成为饮品市场的重要组成部分。艾媒咨询数据显示， 2020年，中国新式茶饮行业市场规模才约为773亿元，预计2024年底中国新式茶饮市场规模将达3547.2亿元。原叶鲜奶茶作为新式现制茶饮的重要部分，继承了新式茶饮健康、创新、年轻化和多样化的特点，为消费者提供了一种既健康又时尚的饮品选择。

发布会现场图

据悉，原叶鲜奶茶是指：以茶叶、鲜牛奶、纯牛奶、饮用水为主要原料，采用现场浸泡或高压萃取的茶汤调配制作，添加或不添加其他乳及乳制品、食糖或糖浆等辅料，不添加奶精、植脂末、香精、氢化植物油、速溶茶粉，不含反式脂肪酸，展现茶叶新鲜风格的新式现制饮品。与传统的奶茶相比，最大的不同就是选择不含碎茶、茶粉的等级茶叶，采用现场浸泡或高压萃取工艺制作且密封冷藏条件下保存不超过4小时的原叶鲜茶汤与鲜牛奶、纯牛奶调配制作而成，而传统奶茶多采用茶粉或者碎茶包与奶精香精等调配制作而成，口感较为粗糙浓厚；原叶鲜奶茶不仅保留了茶叶、鲜牛奶、纯牛奶的原汁原味，还做到了0奶精(植脂末)、茶底0添加人工香精、0氢化植物油、0反式脂肪酸，口感更为清新、轻盈、健康，这种独特的口感使得原叶鲜奶茶在市场中独树一帜，受到了大众的喜爱。

据广西标准化协会有关介绍，这项团体标准是在深入调研，广泛收集整理原叶鲜奶茶的相关资料，经抽样分析和生产验证的基础上制定，所采用的技术路线正确，内容完整，具有科学性、先进性和可操作性。该标准界定了原叶鲜奶茶的术语和定义，规范了原叶鲜奶茶的产品质量要求，对打造原叶鲜奶茶品牌，助力新式茶饮产业高质量发展具有重要意义。

(责编：曹淼、李源)

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