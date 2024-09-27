原标题：农业保险如何当好特色产业“护航人”？

近年来，中华财险山东分公司在山东省财政厅、山东金融监管局地方特色农业保险政策指导和支持下，以县域优质农产品为切入点，扶持地方特色种养产业高质量发展，在省内陆续开展了博山猕猴桃、聊城黑驴、东营莲藕等110余个具有明显地域优势特色的农业保险品种。自2020年至今年8月，利津中草药满期赔付率700%、博山猕猴桃满期赔付率354.2%、聊城黑驴满期赔付率220.68%，保险业务有效支撑了当地特色产业的稳健发展。

着眼足额保障，守护“米袋子”

针对水稻生产的上游育秧产业，该公司在省内率先开办水稻秧苗期种植保险和水稻秧苗期降雨指数保险，在全省首创了水稻综合病害病理指数保险和玉米综合病害病理指数保险，截至8月底，共为全省15.33万亩的水稻、玉米提供风险保障金4597.77万元。

此外，该公司还开办了小麦收割期风力指数保险、小麦收割期降雨指数保险、玉米收获期气象指数保险、水稻收获期气象指数保险，已为全省9.38万亩作物提供了2441.53万元的风险保障金。

针对杂粮种植，该公司在淄博推出了全省首个“齐良保”惠农保险政策保险，实现了主杂粮轻灾轻赔、重灾重赔以及粮食险种全覆盖，自开办以来累计为淄博市70余万亩农田提供风险保障金约2.7亿元。此外，针对水土流失、过度使用化肥等侵害耕地地力的现象，该公司在省内首创耕地目标地力保险，为全省3.03万亩耕地提供了979.56万元的风险保障，开启了我省农业保险从“保粮”到“保地”的新跨越。

关注食品安全，呵护“肉盘子”

民以食为天，食以安为先。中华财险山东分公司在省内首创“畜禽无害化处理与保险联动服务监管平台”，政府部门可通过“保处联动”平台实现病死畜禽无害化收集及处理的数字化全链条监管。对投保养殖户来说，平台将申报、受理、收集、处理等各个环节无缝衔接。对于保险公司来说，平台实现了全程数字化，承保理赔信息互联互通，大幅缩减了理赔周期。该模式已被农业农村部确定为全国病死畜禽无害化处理信息管理系统进行全国试点推广。

在推广“保处联动”模式的同时，该公司围绕猪饲料价格和生猪价格等上下游产业分别开办猪饲料成本价格保险、生猪目标价格保险。自2020年至2024年8月，猪饲料成本价格保险累计赔付4904.65万元，赔付率303.08%；生猪目标价格保险累计赔付20639.63万元，有效减少了养殖户在收益下行周期内的损失。

海洋牧场可以进一步丰富人们的“肉盘子”，海洋牧场巨灾保险是该公司针对海洋牧场生产过程中常见的大风、高温风险开发的创新险种，已为省内海洋牧场经营者累计提供3700万元风险保障金。

响应国家号召，保障“油瓶子”

自2022年中央一号文件明确提出在黄淮海、西北、西南地区推广大豆玉米带状复合种植后，中华财险山东分公司部署大豆玉米带状复合种植保险产品开发、落地工作，截至2024年8月，累计为全省大豆玉米带状复合种植农户提供风险保障1166.2万元。

在东营市创新推出的大豆玉米带状复合种植成本保险一改以前大豆、玉米分开承保的弊端，将复合种植的大豆玉米看成一个整体统一承保，简化了种植户承保手续的准备工作，更好地保护了种植户的合法利益。

围绕我省花生产业，该公司在承保中央政策性花生种植保险的同时，还积极开办花生收入保险，帮助种植户抵御市场风险，有效稳定了我省花生种植面积。2022-2023年累计为2.48万花生种植户提供7669.42万元风险保障。

支持地域产业，稳定“果篮子”

中国苹果看山东，山东苹果看烟台。中华财险山东分公司针对苹果生长过程中的自然灾害等风险开办了苹果种植保险，自2020年至今累计赔付3143.90万元，赔付率109.59%，其中威海地区赔付率137.37%；针对苹果收获后的市场风险，申请各交易所项目试点资格，开办苹果价格保险，同时引入补贴资金1600万元，该险种自2021年开办以来累计赔付2395.9万元，为我省苹果产业稳健发展提供了支持。

此外，该公司还围绕双碳目标率先在省内15个市、93个县区开办了碳汇价值保险，涉及标的不仅含林木，还有湿地、农田等固碳主体，累计风险保障金7095万元。同时，该公司坚持创新发展，积极推进省内首创险种的开办及申报工作；开办了《中华财险山东省淄博市桓台县地方财政白莲藕种植保险》，2023-2024年累计为桓台县白莲藕产业提供了2011.44万元的风险保障。2023年10月，该险种以优异的成绩被评为山东省首创险种。（记者 徐佳）

(责编：曹淼、李源)

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