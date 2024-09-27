吴晓璐

原标题：超预期政策“组合拳”改善预期 夯实A股向上基础

9月26日召开的中共中央政治局会议提出，“要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市”“要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革”。

9月24日，“一行一局一会”在国新办新闻发布会上释放一系列利好举措，提振市场信心，改善了投资者预期。据Wind数据统计，9月24日至26日，上证指数累计上涨9.17%。

中证金融研究院首席经济学家潘宏胜在接受《证券日报》记者采访时表示，A股市场连续上涨主要是政策“组合拳”有效提振了市场信心；同时，经历前段时间的回调，A股自身内在价值有所显现。

市场人士认为，系列举措有助于进一步提升中长期资金投资规模和比例，优化资本市场投资者结构；同时推动上市公司提高质量和投资价值，增强市场内在稳定性，夯实资本市场平稳运行和健康发展的基础。

资金端：

多渠道“活水”在路上

从资金面来看，中国人民银行行长潘功胜宣布将降低存款准备金率和政策利率。同时，为了支持资本市场，还宣布了2项新设的货币政策工具，分别为创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购、增持再贷款，首期操作规模分别为5000亿元和3000亿元。

“中国人民银行创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展，有望更好地满足相关机构的权益资产配置需求，增加市场流动性，提振市场信心，吸引更多中长期资金入市。”潘宏胜表示。

在中国人寿、新华人寿共同发起设立的500亿元私募证券投资基金开始投资运作，进展顺利的背景下，国家金融监管总局局长李云泽表示，扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，进一步加大对资本市场的投资力度。

业内人士认为，通过扩大保险资金长期投资试点范围、探索推出更多保险资金长期投资模式，有利于支持保险资金克服绩效考核、会计核算、偿付能力监管等方面入市障碍，降低权益投资对保险公司的资本占用，减少短期市场波动对保险公司投资业绩、工资水平的影响，有利于推动提高保险资金权益投资的规模和比例，增强投资行为稳定性，增厚长期收益。

谈及吸引中长期资金入市的下一步重点，潘宏胜认为，发展权益类公募基金，关键是提高自身投研，创设更多能够为投资者创造长期收益的投资产品，同时稳步降低综合费率，更多让利和回报投资者。支持社保、险资等“长钱”投资，关键是全面落实三年以上长周期考核机制，鼓励企业年金基金探索开展不同类型的差异化投资。

“有理由相信，随着制度环境的持续优化，权益类公募基金将进一步壮大，社保、养老、年金、保险等机构将开展更多资本市场长期投资，一定会形成各类中长期资金‘愿意来、留得住、发展得好’的良好市场生态。”潘宏胜说。

资产端：

多措并举提高上市公司投资价值

除了为A股引入更多“源头活水”，监管部门还多措并举提高上市公司质量，深化并购重组市场化改革，引导上市公司关注自身投资价值，回报投资者，鼓励具备条件的上市公司回购增持，有效提升上市公司投资价值。

权威数据显示，上市公司2023年度分红达到了2.2万亿元，创历史新高。今年以来，有663家次公告中期分红达到5337亿元，有1500多家公司实际实施股份回购累计超过千亿元。

9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称“并购六条”），就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》（以下简称“市值管理指引”）公开征求意见。

“‘并购六条’和“市值管理指引”对于推动提高上市公司质量、提高上市公司投资价值具有重要意义。”潘宏胜表示，“并购六条”从服务新质生产力发展、加大产业整合支持力度、提高监管包容度、提升重组市场交易效率等方面对上市公司并购重组予以大力支持，可以更好地满足相关行业和上市公司开展市场化并购重组的需求，将有效活跃并购重组市场，推动上市公司努力提升内在价值和投资价值，也将为广大投资者提供多元化的投资方案。

“市值管理指引”以上市公司质量为抓手，通过制定具体的制度引导、丰富的工具选择、明确的责任义务，将有力推动上市公司强化管理、提升价值，使上市公司质量得到充分反映。

中国金融法治研究院副院长施东辉表示，此次相关政策的出台有助于提高上市公司质量，推动A股从融资市向投资市过渡，增强中小投资者获得感。

基本面：

实体经济向好对股市形成支撑

此次中共中央政治局会议提出，“要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务”。

市场人士认为，后续增量政策仍将陆续出台和落实，以实现全年经济增长目标，并提振股市。

“推动经济持续回升向好的各项政策有望加力，实体经济向好将对上市公司营收及利润增长形成有力支撑。”潘宏胜表示，短期看，A股前期市场调整已经较为充分，目前A股运行的内外部有利条件明显增多，投资者信心改善，有望为A股市场估值修复提供较强的助力。中长期看，A股将向好发展。中国经济有很强的动力、潜力和韧性，长期向好的基本面没有改变，上市公司群体作为国民经济的主力军，将在推动高质量发展中持续发挥引领作用。另外，资本市场深化改革开放正在持续发力，资本市场“1+N”政策抓紧落实落地，投融资平衡的制度建设加快推进，中长期资金入市的渠道和机制扩大，上市公司质量稳步提升。这些都有利于增强A股市场运行的内在稳定性，推动资本市场高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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