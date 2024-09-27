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促消费惠民生 多地着力激活消费潜力

张芗逸
2024年09月27日09:02 | 来源：证券日报
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原标题：促消费惠民生 多地着力激活消费潜力

9月26日召开的中共中央政治局会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。要培育新型消费业态。

2024年是“消费促进年”，促消费政策密集落地。随着“十一”假期等消费旺季的临近，多地再度加码促消费，推出一批新举措，从服务消费、消费品以旧换新等角度入手，培育消费新业态，进一步激活消费潜力。

“真金白银”惠民生

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示，各地新一轮促消费举措的推出与实施，将直接刺激消费需求，同时，这些政策还有助于优化消费结构，推动消费升级。

多地紧扣热点推出特色消费活动、优化消费场景，通过发放消费券、开展消费补贴等形式，以“真金白银”促消费惠民生。

9月25日，上海市政府新闻办举办新闻通气会，会上提出，上海决定投入市级财政资金5亿元，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。同日，四川省商务厅发布消息称，四川省将投入超4亿元财政资金用于2024“蜀里安逸”消费券发放，其中3亿元用于发放“蜀里安逸·焕新生活”家居家装消费券。

此外，9月14日召开的“黑龙江省中秋国庆文旅消费促进工作”新闻发布会提到，计划于9月15日至10月15日开展为期一个月的主题促消费活动。全省计划发放促消费资金约5430万元，预计直接拉动消费近10亿元。其中，计划发放政府消费券约4530万元，企业支持让利补贴资金约900万元。

在9月26日商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何咏前表示，持续组织开展数商兴农庆丰收、服务消费季、一刻钟便民生活节等专题活动；指导办好四川熊猫国际消费节、北京“秋韵京城”、江苏“金秋惠购”等地方特色活动；支持各地利用上海时装周、天津车展等平台，举办各类新品首发首秀首展，打造更多“金九银十”消费新热点。

培育消费新业态

在推出促消费举措的过程中，各地纷纷将文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”、智能家居等领域作为侧重点，着力发展服务消费、推动消费品以旧换新、培育新型消费。

四川省发布的“蜀里安逸·焕新生活”家居家装消费券就涵盖了9类智能家居产品以及6类适老化改造产品。

“各地推出的新一轮促消费政策从优化消费供给、消费场景等角度入手提振消费，将带来积极影响。”星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，多地瞄准服务消费、以旧换新等有潜力的消费挖掘点发力，在促消费的同时也能引导消费向低碳化、绿色化、智能化发展。

未来，对相关领域消费的支持力度还将进一步加大。何咏前表示，加力推进消费品以旧换新。继续督促各地加快落实相关支持政策，提升汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”政策效能，充分释放政策红利，让真金白银的优惠直达消费者。组织开展“链千企 惠万家”好物焕新季、“千县万镇”新能源汽车消费季、“双智新品供需适配”对接交流等活动。

付一夫表示，近日推出多项政策释放了积极信号，后续消费信心将不断提升。随着各项促消费举措落地见效，会对四季度消费表现起到带动作用。

洪勇也认为，展望四季度，预计消费数据将有所改善，特别是节假日效应叠加促销活动可能会带来一波消费高潮。未来需要持续综合施策，精准触达目标群体，并加大对中低收入群体的支持力度，确保政策措施的有效性和可持续性，以促进消费市场的稳健发展。

(责编：罗知之、陈键)
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