李乔宇 徐一鸣

原标题：量子技术引发投资潮 商业化进程正加速

量子技术开启未来产业新赛道，资本已然快速起跑。日前，国测量子科技（浙江）有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）为股东，标志着华为在量子技术领域再下一城。

今年上半年，多家上市公司亦通过投资等方式加码对量子技术的布局。如中国电信全资子公司中电信量子集团与国盾量子签订了股份认购暨战略合作协议，拟以自有资金认购国盾量子非公开发行股份。此外，昆仑万维旗下昆仑资本投资了量子计算应用企业微观纪元。

前瞻产业研究院报告显示，2023年，全球量子信息投资规模达到386亿美元，其中，中国投资总额达150亿美元。

上市公司完善布局

作为我国数字经济基础设施建设的重要组成部分，通信运营商在量子技术领域有着较具前瞻性和较为完整的布局。中国电信董事长柯瑞文在公司2024年中期业绩说明会上表示，中国电信正在构建“量子+”产品体系；构建涵盖量子密钥分发（QKD）、量子密码资源池和量子密码管理平台的量子安全基础设施；同时设立量子专业研究院。量子通信领域外，中国电信还通过全资子公司中电信量子集团携手国盾量子推出并升级“天衍”量子计算云平台，实现“天翼云”超算能力和176比特超导量子计算能力的融合。

光子系统因其相干时间长、不易受到环境干扰等特性，成为量子信息处理的理想载体，而精密光机械则是实现这些量子信息处理任务的关键工具。必创科技子公司卓立汉光研发推出的精密光机械相关产品在量子通信、量子计算，以及量子测量领域都能够得到应用。必创科技相关负责人告诉《证券日报》记者：“未来我们还将推出具备极高探测灵敏度的光子相机与单频激光器，用于量子科研与技术中的相关科学实验，如冷原子、冷分子等相关领域。”

量子技术的发展能够带来诸如量子密钥分发（QKD）、量子随机数等正向效应，但也对经典密码体制产生巨大冲击。为应对潜在风险，三未信安成立了抗量子密码研究团队，跟踪国内外抗量子密码技术动态，并研究了基于抗量子密码算法的安全协议，包括NIST、IETF等协议草案，尝试形成安全的、可行的混合过渡方案。

“信安世纪始终保持着对后量子密码发展态势的密切关注，并积极推进后量子密码算法研究、迁移及行业融合工作。”信安世纪相关负责人表示。

商业化进程提速

量子通信基于量子力学中的不确定性、测量坍缩和不可克隆三大原理，是迄今为止唯一被严格证明无条件安全的通信方式。面对政务系统需求，主营业务涉足通信安全的北信源基于公司通信产品“信源密信”推出“信源密信（量子版）”，将量子安全技术和信源密信自身的安全机制融合到一起。该产品不但能够增强“信源密信”的安全性，满足专业用户需求，还能够为公司前沿科技预研项目组提供研发成果落地的空间和研发实践经验。

伴随着量子技术产业链的日趋成熟，相关企业的需求逐步提升。作为量子技术产业链上的重要组成部分，必创科技正受益于量子技术快速发展的红利。“当前公司与量子技术相关的订单已突破千万元。”必创科技方面相关负责人表示，公司正持续根据客户需求定制研发迭代产品、扩充产品矩阵。随着技术进步和市场成熟，未来量子计算有望在多个领域实现商业化应用，公司的销售规模也有望随着产业化进程显著提升。

三未信安方面相关负责人亦对记者透露，目前，公司抗量子密码产品在电子政务、证券交易等重要领域已试点运行，在抗量子密码方面的投入已有持续回报；随着量子计算的进一步发展、用户安全意识的提升、国家抗量子密码标准规范的出台，抗量子密码领域一定会成为未来商用密码新的市场蓝海。

发展空间巨大

近期，在2024年浦江创新论坛上，中国科学院院士薛其坤对研制出量子计算机的时点作出了相对保守的预判。他认为，至少还需要10年到20年时间，才能研制出实用的通用量子计算机。

部分上市公司则对量子技术逐步成熟并实现规模化应用的时点抱有更为积极的预期。

北信源方面相关负责人告诉《证券日报》记者，未来1年至2年内，北信源计划完成更多量子安全产品的开发和市场验证。未来5年内，随着量子技术的不断成熟和产业链的不断完善，预计北信源的量子安全产品将逐步实现规模化应用，为公司带来显著的业绩收入增长。

“我们约定的投资回报周期是5年。”微观纪元创始人兼CEO吕川告诉《证券日报》记者。今年2月份，微观纪元完成数千万元Pre-A轮融资，该轮融资由合肥高投和昆仑资本联合领投。在吕川看来，未来量子计算在制药、材料科学、组合优化、金融和能源等领域都有巨大的发展空间，有望率先实现应用。

来自波士顿咨询（BCG）的调研报告显示，量子计算将在接下来的25年间经历三代发展，走向技术成熟。其中，初代量子计算将被企业用于解决特定的实际业务和研发需求。BCG预计，到2030年，量子计算的应用市场规模可达500多亿美元。还有数据显示，2030年全球量子通信产业规模预计达到78.5亿美元。预计到2030年，全球量子精密测量市场规模将增长到25.27亿美元。

(责编：罗知之、陈键)

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