第五届“一带一路”税收征管合作论坛闭幕
2024年09月27日09:04 | 来源：光明日报
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原标题：第五届“一带一路”税收征管合作论坛闭幕
从国家税务总局获悉，为期3天的第五届“一带一路”税收征管合作论坛26日落下帷幕。论坛达成一系列广泛共识，并发布九项重要成果。
九项重要成果包括《第五届“一带一路”税收征管合作论坛联合声明》，倡导相关方共同参与构建更加透明、高效、可预期的税收合作机制，并加强同其他区域性和国际组织合作；《香港行动计划（2025—2027）》聚焦推动建立稳定清晰的税收法治体系和征管程序、提高税收确定性促进税收遵从、加快税收征管数字化转型、将征管能力建设纳入税收发展中长期规划等，拟定未来三年任务规划，列明合作机制工作重点，并制定实施框架；马尔代夫税务局成为理事会新成员；“一带一路”税务学院·阿尔及尔正式成立；《提高税收确定性工作组报告（2022—2024）》展示共建“一带一路”国家和地区税收确定性现状和提高税收确定性的举措，分享优秀实践案例和先进经验，并提出改进意见建议；《推动税收征管信息化工作组报告（2022—2024）》集中展现合作机制成员和观察员税收征管信息化建设概况、面临的困难、思考和展望；《优化税收营商环境工作组报告（2022—2024）》全面分析各国税收营商环境现状，分享共建“一带一路”国家和地区改革实践典型案例，并结合相关经济体先进做法和实践经验，提出针对性改进意见建议；《“一带一路”税收征管能力促进联盟工作情况报告（2022—2024）》系统梳理联盟各项工作进展；《“一带一路”税收征管合作机制年度报告（2024）》集中展示合作机制一年来的发展建设成果。
论坛闭幕式上还宣布，第六届论坛将在尼泊尔、第七届论坛将在印度尼西亚举办。
(责编：罗知之、陈键)
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