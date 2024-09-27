人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024全球创新指数中国位居第11位

2024年09月27日09:05 | 来源：科技日报
小字号

原标题：2024全球创新指数中国位居第11位

科技日报北京9月26日电 （记者操秀英）记者从世界知识产权组织中国办事处获悉，当地时间9月26日，世界知识产权组织发布《2024年全球创新指数（GII）报告》。报告显示，在对全球130多个经济体的排名中，中国位居第11位，较去年上升一位，仍是排名前30位中唯一的中等收入经济体。

最新排名显示，全球最具创新力的10个经济体分别是瑞士、瑞典、美国、新加坡、英国、韩国、芬兰、荷兰、德国和丹麦。中国、土耳其、印度、越南和菲律宾则是10年来创新力发展最快的经济体。

报告显示，中国拥有26个全球百强科技创新集群，位居世界第一。中国在该指数78个创新指标中有8个指标位居第一。

报告指出，未来创新活动的主要指标呈现严重疲软状况，其中2020—2022年的创新投资热潮出现逆转。在利率上升的背景下，2023年风险资本融资下降了约40%，研发支出增长下滑，国际专利申请量和科学出版物数量下降。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，尽管如此，2023年的技术进步依然强劲，尤其是在基因组测序、计算能力、电动车电池等领域。5G、机器人和电动汽车等领域的技术应用也在深化。此外，今年的全球创新指数还在一些关键指标上表现出积极趋势，包括全球贫困率下降、劳动生产率和预期寿命上升等。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
高世代OLED生产线建设提速 助推新型显示产业发展
　　人民网北京9月26日电 （记者许维娜）近年来，随着科技的不断进步和市场需求的持续增长，中国新型显示产业迎来了蓬勃发展的机遇。“2024年，全球新兴显示产业发展呈现明显的上行趋势，OLED技术迎来了它的黄金时代和关键窗口期。…
第三届亚洲国际水周为未来水利领域全球合作提供新契机
　　人民网北京9月26日电 （欧阳易佳）9月26日，第三届亚洲国际水周成果新闻发布会在京召开。水利部副部长李良生表示，本届水周期间，各国代表针对亚洲乃至全球面临的严峻水挑战，提出了富有建设性的解决方案，凝聚了各国就下一步合作达成的诸多共识，也为未来水利领域的区域和全球合作提供了新的契机。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部