原标题：2024全球创新指数中国位居第11位

科技日报北京9月26日电 （记者操秀英）记者从世界知识产权组织中国办事处获悉，当地时间9月26日，世界知识产权组织发布《2024年全球创新指数（GII）报告》。报告显示，在对全球130多个经济体的排名中，中国位居第11位，较去年上升一位，仍是排名前30位中唯一的中等收入经济体。

最新排名显示，全球最具创新力的10个经济体分别是瑞士、瑞典、美国、新加坡、英国、韩国、芬兰、荷兰、德国和丹麦。中国、土耳其、印度、越南和菲律宾则是10年来创新力发展最快的经济体。

报告显示，中国拥有26个全球百强科技创新集群，位居世界第一。中国在该指数78个创新指标中有8个指标位居第一。

报告指出，未来创新活动的主要指标呈现严重疲软状况，其中2020—2022年的创新投资热潮出现逆转。在利率上升的背景下，2023年风险资本融资下降了约40%，研发支出增长下滑，国际专利申请量和科学出版物数量下降。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，尽管如此，2023年的技术进步依然强劲，尤其是在基因组测序、计算能力、电动车电池等领域。5G、机器人和电动汽车等领域的技术应用也在深化。此外，今年的全球创新指数还在一些关键指标上表现出积极趋势，包括全球贫困率下降、劳动生产率和预期寿命上升等。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经