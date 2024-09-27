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新硅基电池提升分子太阳能储能系统效率

2024年09月27日09:06 | 来源：科技日报
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原标题：新硅基电池提升分子太阳能储能系统效率

科技日报北京9月26日电 （记者刘霞）为提高太阳能的利用率，破解太阳能生产间歇性这一难题，西班牙科学家领导的国际研究团队，成功开发出首款硅基太阳能电池与创新性分子太阳能储能系统（MOST）相结合的设备。最新研究有望改善太阳能捕获及储存技术。相关论文发表于最新一期《焦耳》杂志。

太阳能发电在理论上是一种可持续能源，但其发电量受天气变化和昼夜交替的影响，具有间歇性的特点。为了填补能源生产和消耗之间的差距，确保电力供应，研发高效的储能系统至关重要。

在最新研究中，来自西班牙加泰罗尼亚理工大学等机构的科学家，巧妙地让硅基太阳能电池与MOST系统“牵手”成功。这一混合装置创下了分子太阳能存储效率新纪录，太阳能利用效率达14.9%。

研究团队指出，MOST系统使用的是有机分子，在吸收紫外线等高能光子时，这些分子会发生变化，从而捕获并储存能量。这些分子还可以扮演滤光片的角色，阻挡那些会加热设备、降低系统效率的光子，为太阳能电池降温。数据显示，这一创新设计将太阳能电池的温度降低了8℃。

另外，与其他依赖稀有材料的技术不同，MOST系统使用的是碳、氢、氧和氮等常规元素，更具可持续性。最新方法也减少了电池等传统储能方法对环境的影响。新混合设备确保了更高的性能和更可靠的能量输出，为实现更清洁、更高效的未来能源奠定了基础。

(责编：罗知之、陈键)
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