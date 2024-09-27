原标题：最详细银河系红外图出炉

科技日报北京9月26日电 （记者张梦然）国际天文学家团队发布了一张有史以来最详细的银河系红外图，其中包含超过15亿个天体。该团队使用欧洲南方天文台（ESO）的可见光和红外巡天望远镜（VISTA）对银河系中心区域进行了长达13年的监测。这是迄今为止利用ESO望远镜进行的最大规模观测项目，生成的数据量达500TB。研究成果发表在最新一期《天文学与天体物理学》杂志上。

这张创纪录的红外图由VISTA拍摄的20万张图像组成。VISTA位于智利的帕拉纳尔天文台，主要任务是绘制大范围天空图像。VISTA上的红外相机VIRCAM可穿透弥漫于星系中的尘埃和气体，观察到银河系中最隐蔽区域发出的辐射，为探索银河系环境提供了独特视角。

这一庞大的数据集覆盖了相当于8600个满月大小的天空区域，所包含的天体数量比该团队在2012年发布的图多了约10倍。由于能够探测红外光，VISTA还能发现在这些波长下发光的极冷物体，如褐矮星或不绕行任何恒星的自由漂浮行星。

这一观测项目自2010年开始，至2023年上半年结束。通过13年间多次观测，研究团队不仅确定了大量此前“不可见”天体的位置，还追踪了它们的运动方式及亮度变化。他们绘制了具有周期性光度变化的恒星分布图，这类恒星可作为宇宙距离测量的标尺，从而提供了银河系内部被尘埃遮蔽区域的精确三维视图。

此外，团队还跟踪了一些超高速恒星，这些恒星是在与银河系中心潜伏的超大质量黑洞近距离接触后被弹射出来的快速移动天体。

人类连太阳系都没有飞出去，该怎么知道银河系长什么样子？答案是借助不断升级的望远镜技术。但这种观测仅用可见光望远镜还不够，可见光会被银河系核心区的尘埃云和气体所阻挡，人们无法进一步研究恒星诞生的源区。而红外巡天望远镜可以观测到银河系的更深更广的区域。从最早只能获取模糊的影像，到现在囊括超15亿个天体的清晰地图，正是技术的进步让我们对地球之外的世界，有了飞跃性的了解。

(责编：罗知之、陈键)

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