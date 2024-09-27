原标题：“韦布”证实黑洞会“饿死”星系

科技日报讯 （记者刘霞）由英国剑桥大学领导的国际科研团队，利用詹姆斯·韦布空间望远镜，证实了一场宇宙“谋杀案”：超大质量黑洞能使宿主星系失去形成新恒星所需的“食物”，从而将其“饿死”。相关论文发表于新一期《自然·天文学》杂志。

团队观测了宇宙大爆炸后约20亿年左右形成的星系GS-10578。该星系的“体型”与银河系相当，其中大部分恒星形成于125亿到115亿年前，但恒星数量与星系规模明显不符。与大多数大星系一样，GS-10578中心也有一个超大质量黑洞。

此前的观测发现，该星系已接近“死亡”，因为其中新恒星的演化进程已经停止。团队认为，黑洞与恒星形成终止之间存在联系。但由于其他望远镜观测能力有限，他们一直无法证实这种联系。

在最新研究中，团队借助韦布望远镜发现这个星系以每秒约1000公里的速度排出大量不发光、大密度的冷气体云。这些气体是形成恒星的物质基础，但正被星系中心黑洞推出该星系，使恒星无法持续形成。

团队认为，由于从星系中喷出的气体质量大于星系继续形成新恒星所需的质量，从本质上说，黑洞正在“饿死”该星系。

(责编：罗知之、陈键)

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