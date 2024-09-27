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X射线脉冲技术或可用于行星防御

2024年09月27日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：X射线脉冲技术或可用于行星防御

科技日报讯 （记者张梦然）《自然·物理》杂志近日发表的一篇概念验证论文称，一种X射线脉冲或能使小行星表面气化并改变其轨迹。美国桑迪亚国家实验室使用该技术模拟了小行星轨迹偏折，结果显示，该技术或能用于今后的行星防御任务。

彗星和小行星的轨迹如果太接近地球，就会对地球造成威胁。美国国家航空航天局的双小行星重定向测试任务此前证明了探测器能撞击并改变小行星的路径。然而，这种物理撞击方式需要充足的时间和准备，通常成本很高。另一种替代手段或许能用核爆炸产生的X射线快速加热目标天体表面，使其气化并改变其移动方向。

研究团队在此次在实验中测试了如何模拟一个核装置撞击小行星的效果。他们用X射线靶向真空中两个12毫米宽的模拟小行星（一个由石英组成，另一个由熔融石英组成），X射线脉冲能加热小行星类似物的表面，生成的蒸汽羽流将推力分别转移给石英和熔融石英目标体，产生了约每秒69.5米和每秒70.3米的速度。

团队随后利用这些数据进行了数值模拟，演示了这种小行星偏折方法的效果，并显示这种核撞击策略或能使直径约4千米的近地天体发生偏折。他们认为，今后的实验可研究其他目标物质和结构，并测试不同的X射线脉冲。

(责编：罗知之、陈键)
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