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中国光大银行深入开展2024年“金融教育宣传月”活动

2024年09月27日09:13 | 来源：人民网
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据中国光大银行最新消息：近日，该行在全国各地组织开展“金融教育宣传月”活动，向社会公众传递金融为民正能量，提升消费者金融素养，帮助消费者共同防范非法金融活动，持续强化金融消费者权益保护工作。

“金融教育宣传月”期间，光大银行围绕群众日常生活涉及的金融服务场景，关注、关心县域地区、乡村地区、脱贫地区、革命老区等重点区域的金融消费者，下沉金融教育工作重心，推动金融知识直达基层群众。

在云南昆明西山区百草村和山西忻州五寨县周家村，光大银行联合腾讯新闻共同开展《与光同行：陪伴乡村银龄路》公益活动，设置消费者权益保护、反诈科普、法律咨询、健康咨询、免费理发、免费照相等公益服务站点，组织年轻志愿者与乡村老人一起谈心互动、互学互助，通过温情陪伴满足老年人精神和心理需求，提升老年人金融素养，用实际行动守护幸福晚年，助力和美乡村建设。

在河北石家庄正定县，光大银行与邮储银行共同承办金融教育宣传月“乡村行”活动，通过正定“常山战鼓”、诗歌朗诵《金融为民谱新篇，守护权益防风险》、歌曲《消保，使命在肩》、河北梆子《大登殿》等节目，将金融知识融入乡村文化展演活动中，获得村民们广泛好评。

光大银行石家庄分行承办金融教育宣传月“乡村行”活动

光大银行石家庄分行承办金融教育宣传月“乡村行”活动。（受访者供图）

光大银行积极创新金融教育活动形式，将人民群众喜闻乐见的文体活动、传统文化等融入到金融知识普及中，并将金融知识与人民群众生活服务、交通出行、休闲娱乐等日常生活场景有机结合，让广大消费者看得懂、听得进、愿意学。

在北京西城，光大银行北京分行在天桥印象博物馆举办了“探寻中轴文化 书写消保为民”金融教育宣传活动，以2024年北京中轴线申遗成功为契机，设置中轴线申遗景点模型，让广大老年消费者参与申遗景点模拟打卡，并在每个打卡点参与反诈知识互动问答，提醒消费者不轻易相信陌生来电、不明短信，抵制各类养老诈骗，携手老年人共筑幸福晚年。

光大银行北京分行开展中轴线申遗景点打卡活动（受访者供图）

光大银行北京分行开展中轴线申遗景点打卡活动。（受访者供图）

在广东深圳，光大银行参加了“深圳市第二届金融教育宣传节开幕式”，布置特色金融知识学习展位，以“猜灯谜 守权益”为主题，以中国传统牌坊为造型，搭配花灯、拱门等民俗装饰，巧妙地将金融知识普及与中秋传统文化相结合，在轻松欢乐的氛围中沉浸式传递金融知识，为市民带来一场别开生面的金融教育体验。

光大银行深圳分行“猜灯谜 守权益”活动展区

光大银行深圳分行“猜灯谜 守权益”活动展区。（受访者供图）

在湖南长沙，光大银行参加了由国家金融监督管理总局湖南监管局指导、湖南省银行业协会承办的“湖南金融消保号”宣传活动，在长沙地铁6号线打造“光大金融消保知识”地铁专列，让金融知识与广大市民同行，累计触达消费者约75万人次，营造了“学金融、懂金融、信金融、用金融”的良好氛围。

光大银行自2020年起先后开展“阳光消保 温暖守护”“阳光消保 美好陪伴”等年度主题活动，扎实推进消费者权益保护工作，为广大消费者提供暖心服务。本次“金融教育宣传月”期间，光大银行对内加强培养全行员工消保文化理念，开展第三届“阳光消保”文化季活动，组织全行学习诚信文化、“三适当”原则等知识，增强全员责任感与使命感；对外坚持金融教育宣传工作的公益性和普及性，积极向社会公众宣传金融知识，开展多层次、广覆盖、全方位的金融教育活动，让“阳光消保”惠及千家万户。

光大银行相关负责人表示，该行将一直坚持人民至上，深入践行金融普惠和金融为民的理念，持续优化金融服务，打造金融素养提升工程，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感，展现金融为民的新形象、新风尚，以坚实的文化力量推动金融业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)
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