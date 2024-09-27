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李彦宏谈智能体：用自然语言就能做，门槛低、好上手

2024年09月27日09:39 | 来源：环球网
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原标题：李彦宏谈智能体：用自然语言就能做，门槛低、好上手

“越来越多的人靠自然语言提示词，就可以做出很有用的智能体。”9月25日，在2024百度云智大会上，“文心杯”创业大赛第二季结果揭晓。百度创始人李彦宏发表颁奖致辞时指出，智能体是他最看好的AI原生应用发展方向，相当于PC时代的网站和自媒体时代的账号。

李彦宏表示，智能体最明显的特点是门槛足够低，谁都能上手，但同时天花板又足够高，可以做出非常复杂，非常强大的应用。未来，将会有数以百万量级的智能体出现，形成庞大的智能体生态。值得一提的是，在今年文心杯创业大赛中，有超过60%参赛团队聚焦智能体的应用，超过30%参赛团队没有专业程序员。

在大赛颁奖致辞中，李彦宏表示，百度不仅为创业者提供了最强大的基础大模型系列，包括文心大模型的旗舰版和免费轻量版模型；还准备了最全的应用开发工具，涵盖智能体、AI原生应用和模型定制三大类型。

“我们还提供最好的分发渠道，让智能体易开发、易分发，让创业者有钱赚，”李彦宏强调。目前，百度搜索已成为智能体最大的分发入口，每天分发超过1000万，并且还在快速增长。

今年，第二季文心杯创业大赛全面升级，总计近1600支创业团队报名参赛，较去年增加60%。除原本“创企组”外，新增设“高校组”报名通道，吸引了全国近300所高校的同学报名。通过文心大模型和百度提供的应用开发工具，参赛团队开发了泛文娱、电商、营销、医疗、办公等行业应用。

其中，基于文心大模型打造出一站式电商素材AI工具的极睿科技，获得“创企组”的一等奖，其余7支团队分获“创企组”的二、三等奖。李彦宏宣布，百度将拿出数千万元投资上述8支优胜团队，并在技术、产品、发展战略、资本合作等方面给予长期支持。此外，来自“高校组”的13支优胜团队，也将获得近百万元现金奖励。

“面对新的技术周期，坚持长期主义的创业者必将脱颖而出。”现场，李彦宏重申坚持举办“文心杯”创业大赛的初衷。他说，大模型热潮已经持续两年，当度过最初的兴奋，回归现实和落地时，许多创业者可能会感到失落、迷茫，甚至怀疑未来，“因为人们总是高估技术的短期价值，却低估技术的长期价值。”

在他看来，大模型是一次颠覆式的技术革命，长期前景非常乐观，“悲观者永远正确，而未来却是由乐观者创造的”。李彦宏表示，百度欢迎更多的创业者和开发者加入，一起投身到这场AI革命中，一起“用科技让复杂的世界更简单”。

据悉，文心杯创业大赛由百度在2023年首次发起，聚焦于大模型创新应用，是国内大模型领域最高规格、力度最大的创业大赛。在首届参赛文心杯创业大赛的项目中，大批团队都加入了百度智能云千帆生态。目前，千帆大模型平台日调用量已超过7亿次。

(责编：董童、李源)
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