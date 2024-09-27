原标题：三大权威机构：高端智能锁品牌德施曼拿下全球销量第一

9月25日，德施曼品牌新势能成果发布会在北京举行。会上，中国日用五金技术开发中心（下称“日用五金”）、欧睿信息咨询公司（下称“欧睿”）、尚普咨询集团（下称“尚普”）共同发布了德施曼高端智能锁“连续三年全国销量第一、全球销量第一”认证以及“核心科技引领全球”认证。

同时，世界纪录认证机构WRCA发布德施曼荣获“世界卓越的指纹识别率超高智能锁（德施曼GPTfinger指纹识别技术）”认证；德施曼与中国电研CVC威凯完成德施曼美国凤凰城联合实验室签约；至此，德施曼全球四大联合实验室正式落成。

德施曼董事长、CEO祝志凌在发布会现场表示，德施曼将始终怀抱“用科技让生活更简单”的愿景，推动着智能锁产业不断向上攀登，让每一个家庭用上智能锁。

发布会现场，中国日用五金技术开发中心副主任吴庆发表主题演讲。吴庆表示，根据中国日用五金技术开发中心发布《2024年全国智能门锁行业市场调研半年报》显示，近十年来中国智能锁产销规模进入稳定增长阶段，全球高端智能锁市场规模也持续增长，市场空间巨大。根据日用五金数据，2023年，全国智能门锁产销量达约2230万套，同比增长12.7%；预计2024年智能门锁行业产销量将突破2500万套。

欧睿信息咨询高级咨询总裁穆愔、尚普咨询集团副总裁曹颉现场为德施曼颁发销量认证证书，德施曼董事长、CEO祝志凌上台领奖。

发布会现场，尚普咨询及日用五金结合智能锁行业专家调研访谈，智能锁全生命周期核心技术、横向对比智能锁主要企业在技术积累性、技术先进性、市场认可度、生产规模、销售规模等多个方面指标，认证德施曼智能锁“核心科技引领全球”。

吴庆在演讲中强调，中国智能锁品牌在全球市场中占据了领先地位，不管在技术、设计、产品、功能、还是体验与服务方面，都领先全球。其中，以德施曼为代表的国产智能锁品牌，核心技术已经超越国际品牌1-2代。

祝志凌在主题演讲中表示，德施曼是科技创新驱动型企业，技术创新与产品创新是公司最强的生命力；德施曼取得如今的成绩，不仅仅是中国智能锁发展的一个小切片，更是中国科技产业发展的一个缩影。未来，德施曼将引领行业，再攀高峰。

发布会现场，德施曼的全球第四大联合实验站——美国凤凰城实验站也正式官宣签约。现场，德施曼与中国电研CVC威凯完成签约。至此，德施曼正式形成全球四大联合实验室。

据悉，德施曼全球四大联合实验室分别位于代表沙漠气候的美国凤凰城，极端高温气候的阿联酋迪拜，台风频发气候的中国台湾以及常规环境下的中国杭州，这些实验室共同构成了全方位、多维度的测试网络，让德施曼的产品经过极端环境下可靠性试验，确保智能锁在全国区域保持系统持久稳定性。

中国电研CVC威凯副总经理刘波在现场表示，选择德施曼作为合作伙伴，是对其行业地位、科技创新、研发投入意愿以及长期领先性的高度认可。未来，双方将共同开展智能门锁技术的深入研究和开发，推动技术创新和成果转化。

在本次发布会现场，德施曼首创的GPTfinger技术获得世界纪录认证。根据第三方检测试验，德施曼GPTfinger指纹识别技术的智能锁指纹模组，认假率为0.00099%，拒真率为0.86379%。经世界纪录认证（WRCA）官方审核，被确认为“世界卓越的指纹识别率超高智能锁（德施曼GPTfinger指纹识别技术）”。

WRCA世界纪录认证官马克西姆、WRCA驻华申报中心主任赵青太为德施曼颁发了WRCA世界纪录认证证书，德施曼研发总监桑胜伟上台领奖。

近年来，德施曼先后发布7大行业突破性技术，其中Shotax哨兵猫眼系统引领行业进入猫眼时代，GPTfinger指纹识别技术引领行业进入GPT算法识别时代。

祝志凌表示，德施曼将持续推动智能锁行业创新发展，积极探索与更多国际伙伴合作，共同推动智能锁行业的全球化发展，为全球用户带来更加便捷、安全、智能的家居生活。（郭其钰）

(责编：董童、李源)

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