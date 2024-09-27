人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

德施曼：推动智能锁行业创新发展 赋能全球用户智能家居生活

2024年09月27日09:46 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：三大权威机构：高端智能锁品牌德施曼拿下全球销量第一

　　9月25日，德施曼品牌新势能成果发布会在北京举行。会上，中国日用五金技术开发中心（下称“日用五金”）、欧睿信息咨询公司（下称“欧睿”）、尚普咨询集团（下称“尚普”）共同发布了德施曼高端智能锁“连续三年全国销量第一、全球销量第一”认证以及“核心科技引领全球”认证。

　　同时，世界纪录认证机构WRCA发布德施曼荣获“世界卓越的指纹识别率超高智能锁（德施曼GPTfinger指纹识别技术）”认证；德施曼与中国电研CVC威凯完成德施曼美国凤凰城联合实验室签约；至此，德施曼全球四大联合实验室正式落成。

　　德施曼董事长、CEO祝志凌在发布会现场表示，德施曼将始终怀抱“用科技让生活更简单”的愿景，推动着智能锁产业不断向上攀登，让每一个家庭用上智能锁。

　　发布会现场，中国日用五金技术开发中心副主任吴庆发表主题演讲。吴庆表示，根据中国日用五金技术开发中心发布《2024年全国智能门锁行业市场调研半年报》显示，近十年来中国智能锁产销规模进入稳定增长阶段，全球高端智能锁市场规模也持续增长，市场空间巨大。根据日用五金数据，2023年，全国智能门锁产销量达约2230万套，同比增长12.7%；预计2024年智能门锁行业产销量将突破2500万套。

　　欧睿信息咨询高级咨询总裁穆愔、尚普咨询集团副总裁曹颉现场为德施曼颁发销量认证证书，德施曼董事长、CEO祝志凌上台领奖。

　　发布会现场，尚普咨询及日用五金结合智能锁行业专家调研访谈，智能锁全生命周期核心技术、横向对比智能锁主要企业在技术积累性、技术先进性、市场认可度、生产规模、销售规模等多个方面指标，认证德施曼智能锁“核心科技引领全球”。

　　吴庆在演讲中强调，中国智能锁品牌在全球市场中占据了领先地位，不管在技术、设计、产品、功能、还是体验与服务方面，都领先全球。其中，以德施曼为代表的国产智能锁品牌，核心技术已经超越国际品牌1-2代。

　　祝志凌在主题演讲中表示，德施曼是科技创新驱动型企业，技术创新与产品创新是公司最强的生命力；德施曼取得如今的成绩，不仅仅是中国智能锁发展的一个小切片，更是中国科技产业发展的一个缩影。未来，德施曼将引领行业，再攀高峰。

　　发布会现场，德施曼的全球第四大联合实验站——美国凤凰城实验站也正式官宣签约。现场，德施曼与中国电研CVC威凯完成签约。至此，德施曼正式形成全球四大联合实验室。

　　据悉，德施曼全球四大联合实验室分别位于代表沙漠气候的美国凤凰城，极端高温气候的阿联酋迪拜，台风频发气候的中国台湾以及常规环境下的中国杭州，这些实验室共同构成了全方位、多维度的测试网络，让德施曼的产品经过极端环境下可靠性试验，确保智能锁在全国区域保持系统持久稳定性。

　　中国电研CVC威凯副总经理刘波在现场表示，选择德施曼作为合作伙伴，是对其行业地位、科技创新、研发投入意愿以及长期领先性的高度认可。未来，双方将共同开展智能门锁技术的深入研究和开发，推动技术创新和成果转化。

　　在本次发布会现场，德施曼首创的GPTfinger技术获得世界纪录认证。根据第三方检测试验，德施曼GPTfinger指纹识别技术的智能锁指纹模组，认假率为0.00099%，拒真率为0.86379%。经世界纪录认证（WRCA）官方审核，被确认为“世界卓越的指纹识别率超高智能锁（德施曼GPTfinger指纹识别技术）”。

　　WRCA世界纪录认证官马克西姆、WRCA驻华申报中心主任赵青太为德施曼颁发了WRCA世界纪录认证证书，德施曼研发总监桑胜伟上台领奖。

　　近年来，德施曼先后发布7大行业突破性技术，其中Shotax哨兵猫眼系统引领行业进入猫眼时代，GPTfinger指纹识别技术引领行业进入GPT算法识别时代。

　　祝志凌表示，德施曼将持续推动智能锁行业创新发展，积极探索与更多国际伙伴合作，共同推动智能锁行业的全球化发展，为全球用户带来更加便捷、安全、智能的家居生活。（郭其钰）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
降准降息落地
　　人民网北京9月27日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）决定，自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。…
奋进强国路 阔步新征程 | 7组数据见证身边的发展变化
　　 2024年，中华人民共和国迎来75周年华诞。75年在人类历史长河中只是弹指一挥间，但对中国人民和中华民族来讲，却是沧桑巨变、换了人间的75年。餐桌更健康更丰盛、进出口品类更高大上、环境治理更有成效、乡村发展更有盼头……让我们透过7组统计数据一起见证身边的发展变化。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部