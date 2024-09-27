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1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%

2024年09月27日09:54 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日公布数据显示，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。

国家统计局工业司统计师于卫宁分析，受市场有效需求不足以及高温、暴雨、洪涝等自然灾害对部分地区冲击较大等因素影响，加之8月份当月同期基数较7月份明显抬高，1—8月份，规上工业企业利润增速有所回落，但仍延续年初以来的增长态势，以高技术制造业为代表的新动能行业保持较快增长，工业经济高质量发展持续稳步推进。

工业企业利润和营业收入继续保持增长。1—8月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长0.5%。从营业收入扣减营业成本计算的毛利润角度看，1—8月份规上工业企业毛利同比增长1.2%。从行业看，1—8月份，在41个工业大类行业中，有29个行业利润同比增长，增长面超七成。1—8月份，规上工业企业营业收入同比增长2.4%，保持稳定增长。

高技术制造业利润持续快速增长。1—8月份，高技术制造业利润同比增长10.9%，高于规上工业平均水平10.4个百分点，拉动规上工业利润增长1.8个百分点，支撑作用明显。其中，代表高端化、智能化、绿色化的航天器及运载火箭制造、智能车载设备制造、锂离子电池制造等行业利润增长较快，同比分别增长20.3%、26.2%、29.9%；新兴重点领域产业链协同效应逐步显现，半导体器件专用设备制造、敏感元件及传感器制造、光电子器件制造等行业利润同比分别增长14.5%、42.9%、130.6%。

消费品制造业和装备制造业利润保持稳定增长。受国内消费需求平稳恢复和工业品出口保持较快增长带动，消费品制造业和装备制造业保持稳定增长，部分消费品和装备行业利润增长较快。1—8月份，消费品制造业利润同比增长8.4%。其中，农副食品、纺织、文教工美等7个行业利润均实现两位数增长。1—8月份，装备制造业利润同比增长3.2%，装备制造业的8个行业中有5个实现增长，其中铁路船舶航空航天、电子等行业利润同比分别增长34.5%、22.1%，延续快速增长态势。

“总体看，规上工业企业利润延续增长态势，工业新动能支撑作用彰显，但同时也要看到，国内消费需求依然偏弱，外部环境复杂多变，工业企业效益恢复基础仍需继续巩固。”于卫宁表示，下阶段，要坚决贯彻落实党的二十届三中全会决策部署，加快培育壮大新动能，积极扩大国内有效需求，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新，不断夯实工业企业效益恢复基础。

(责编：杨曦、吕骞)
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