人民网北京9月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，由11个部门联合开展的为期3个月的打击野生动植物非法贸易专项执法行动“清风行动2024”，查办了大量破坏野生动植物资源案件，遏制了野生动植物非法贸易活动。

今年4月至6月，国家林草局、农业农村部、中央政法委、中央网信办、公安部、交通运输部、海关总署、国家市场监督管理总局、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局等11部门，在全国范围内联合开展了以打击非法捕猎、采集、人工繁育、出售、收购、运输、寄递、食用、经营利用、进出口野生动植物资源为重点的“清风行动2024”。

行动期间，全国共出动执法车辆35万余台次，执法人员106万人次；监督检查野生动物栖息地、人工繁育场所、经营利用场所、交通运输站点、口岸和沿海沿边地区、寄递企业等各类场所79万处；查办野生动植物案件1万余起，其中刑事案件5567起；打掉犯罪团伙537个，打击处理违法犯罪人员1.1万人；收缴野生动植物70万余只（头、尾、株），野生动植物制品16万余件、95万千克，非法猎具渔具4万余个（张、台）；没收违法所得4369万元，处以罚款和罚金1112万元。

国家林草局有关负责同志介绍，打击野生动植物非法贸易部际联席会议制度将坚持重点打击与综合整治结合、线上线下协同、铲源头断链条并重的工作方向，加强各部门协作配合，进一步强化野生动植物执法力量，加固野生动植物全链条保护网络。下一步，将加强对执法人员的培训工作，夯实人才与执法队伍建设基础，提升野生动植物资源保护和综合管理信息化水平。推进制定《罚没陆生野生动植物及其制品管理办法》等执法相关配套制度，全力支持基层执法部门办理野生动植物案件。加强对跨省区野生动物展示展演活动管理工作的指导，开展跨省区涉野生动物非法展演活动专项整治。加强网络市场监管，压实互联网平台的主体责任。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经