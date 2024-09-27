原标题：微众银行受邀出席2024年全球中小企业金融论坛 获“年度中小企业金融机构”全球铂金奖

当地时间9月16日至18日，由世界银行集团成员国际金融公司主办、G20全球普惠金融合作伙伴组织支持的2024年全球中小企业金融论坛（Global SME Finance Forum 2024）在巴西圣保罗举行，论坛汇聚全球几百位来自领先金融机构、金融科技公司及中小企业的行业专家，共话人工智能浪潮下中小企业金融领域数字化转型和可持续发展新趋势。

微众银行作为受邀的中国金融机构出席论坛，其企业数字营销部副总经理郑文琛在“引领中小企业全生命周期金融服务”及“数字银行赋能中小企业发展”圆桌环节发言，与各国金融机构代表及中小企业专家同台探讨，分享中国中小企业金融现状及微众银行的数字化实践。论坛同时揭晓了2024年度“全球中小企业金融奖”（Global SME Finance Awards 2024），微众银行凭借利用数字化手段深耕中小微企业金融的丰富经验获“年度中小企业金融机构”（SME Financier of the Year）全球商业银行类别铂金奖和亚洲地区铂金奖，并成为首家蝉联“年度中小企业金融机构”亚洲地区最高级别铂金奖的金融机构。

从数字化信贷到全生命周期服务的中国经验

在“引领中小企业全生命周期金融服务”主论坛上，来自中国、阿拉伯、柬埔寨、尼日利亚、美国及巴西等地的中小企业业务主管以及投资机构代表，分享了对于当地中小企业金融服务的独到见解，引发现场众多金融市场尚在起步阶段地区的金融机构从业者的共鸣。

中国拥有超5300万家中小微企业，近十年来通过普惠金融的发展，实现了中小微金融服务的覆盖面、可得性、满意度的大幅提升，郑文琛提到：“得益于国家战略支持，近年来中国数据基建发展迅猛，微众银行通过银税互动、银商互动机制，将税务、工商、征信、司法、电力、社保等第三方公信力数据用于风控系统及业务实践中，于2017年推出了线上无抵押的企业贷款产品‘微业贷’，专注于服务中小微企业发展，目前已在中国吸引超过500万家企业申请，申请企业数量占我行服务地区在营企业约7%。”以此为起点，目前微众银行已形成涵盖信贷、账户及支付结算、贸易融资、保险、理财等覆盖中小微企业全生命周期的数字化产品及特色化服务，针对重点产业链上下游企业推出微业贷供应链金融，并面向科创企业打造科技金融综合服务体系，全面满足企业数字化经营和创新可持续的需求。

AI赋能数字银行走出中小微企业服务更优解

在数字浪潮下，数字银行在全球范围内迅速崛起，已成为金融建设重要参与者。论坛特邀来自中国、巴西、柬埔寨、尼日利亚、南非等地新兴数字银行、世行机构和金融科技公司，一同探讨数字银行赋能中小企业发展的实践经验。微众银行作为数字银行，以数字化大数据风控、数字化精准触达、数字化企业服务的三个数字化手段为抓手，将数字化和智能化应用于中小微企业金融服务全流程，走出了一条“风险可控制、成本可负担、商业可持续”的数字普惠小微金融道路。郑文琛还提到；“微众银行一直不断把前沿数字科技应用到产品及服务中去，例如构建金融大模型全面提升对中小微企业客户认知的颗粒度，并运用于客户服务、银行风控、数字营销等各个环节，以及数字创投等特色中小微企业银行服务应用场景，持续以智能化手段解决客户的需求。”

(责编：董童、李源)

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