原标题：华为呼吁政企事业单位开发鸿蒙原生版本

9月25日，以“待到山花烂漫时”为主题的鸿蒙千帆会战誓师大会在华为坂田基地举行，鸿蒙生态正加速迈向全面商用的新征程。百度、哔哩哔哩、钉钉、东方财富、京东集团、金山办公、快手、美团、支付宝、深开鸿、腾讯、网易集团、微博等合作伙伴参加了本次誓师大会。

万物智联的全场景时代加速到来，一个拥有坚实底座与繁荣生态的操作系统成为了时代所需。截至目前，已有1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场，全面覆盖18大领域，可满足用户99.9%的使用时长，HarmonyOS NEXT将于10月8日正式开启公测。

华为副董事长、轮值董事长徐直军表示：“鸿蒙只有拥有自己的生态，才是真正的移动操作系统，也才能把应用、操作系统、芯片进行协同，不断地提升体验和安全。自华为决定构建鸿蒙原生生态以来，受到了应用拥有者、开发者的大力支持，目前曙光在望，我们期待山花烂漫时。“

众人拾柴火焰高，在鸿蒙生态的构建过程中，华为与上万家应用合作伙伴紧密合作，投入大量研发资源，共同致力于打造一个面向万物智联的全场景智能操作系统，为消费者提供更流畅、更智能、更安全的全场景体验。

华为向下扎到根，深耕全栈技术，从内核到文件系统、数据库、编程语言和编译器均实现自主。鸿蒙内核采用全场景微内核的架构，性能较Linux提升超10%，展现出高灵活性和可扩展性。鸿蒙原生智能Harmony Intelligence通过端云协同，基于盘古大模型构建小艺智能体，以AI深度赋能操作系统，并开放AI能力赋能三方应用。安全一直是鸿蒙的核心DNA，基于星盾安全架构，HarmonyOS NEXT从根源上保护用户的隐私安全。

鸿蒙生态的蓬勃发展离不开社会各界的鼎力支持，共同铸就了人才繁荣的坚实基石。全国8个省份23个城市已发布鸿蒙人才培养政策，华为联合产业、高校共同培养鸿蒙人才，每月新增10万名鸿蒙开发者。

华为常务董事、终端BG董事长余承东说：“原生鸿蒙是一个新生命，正在努力成长。感谢合作伙伴、开发者们的全力投入，日夜攻关，创造了鸿蒙速度；感谢Beta用户的鼎力支持，反馈了百万条建议，帮助鸿蒙不断迭代版本、完善体验。鸿蒙不仅是做出来的，更是用出来的，接下来的几个月华为将携手合作伙伴和开发者一起全力冲刺原生鸿蒙正式商用。”

鸿蒙生态不是华为的“独角戏”，需要与千行万业伙伴共同建设。徐直军呼吁，“希望所有的应用拥有者，包括政府、企业、事业单位，都能开发鸿蒙原生版本，同时上到华为应用市场的鸿蒙先锋专区，并持续升级功能体验，共同打造鸿蒙原生生态，使之成为真正的移动和万物互联的操作系统。“

合作伙伴们认为，能够在一个全新的操作系统上实现应用的全新体验，这本身就是一种巨大的挑战与机遇。他们见证了HarmonyOS NEXT及其生态在过去一年中在技术成熟度、生态丰富度和用户体验上所展现出的惊人成长速度。随着HarmonyOS NEXT版本的持续迭代与升级，伙伴们表示相信鸿蒙有机会成为下一个引领全球智能终端操作系统发展的新标杆，并号召更多的伙伴一起为数字化和产业的繁荣贡献力量。

(责编：董童、李源)

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