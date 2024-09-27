人民网北京9月27日电 （记者王震）据国家数据局消息，为培育全国一体化数据市场，促进数据产业高质量发展，国家数据局会同有关部门研究起草《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，向社会公开征求意见。

征求意见稿提到，促进数据合规流通交易。鼓励探索多元化数据流通交易方式，支持数据交易机构、数据流通交易平台互认互通。支持企业贴近市场需求，开发数据产品和服务，通过场内、场外合法合规流通交易数据。构建数据跨境便利化服务体系，推动数据跨境安全有序流动，支持企业利用数据空间等多种形式，开展国际合作。

大力发展笫三方服务。培育数据经纪、数据咨询服务机构，提升产品发现、市场拓展等服务能力。加快发展合规认证、安全审计、质量评价、资产评估、争议仲裁、风险评估、教育培训等专业服务机构。健全数据资源价值评估服务体系，为高质量开展企业数据资源入表提供有力支撑。鼓励创新数据保险、数据信托等金融服务产品。建立健全第三方服务机构的行业标准和规范，提升专业服务水平。

(责编：王震、吕骞)

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