人民网北京9月27日电 （记者王震）据国家数据局消息，为培育全国一体化数据市场，促进数据产业高质量发展，国家数据局会同有关部门研究起草《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，向社会公开征求意见。

征求意见稿提出，扩大数据资源供给。推进“一数一源”，加强公共数据治理，加大共享开放力度，鼓励开展公共数据授权运营。保护企业对其依法合规持有数据的合法权益，支持企业按照市场规则开发利用数据。鼓励行业龙头企业、互联网平台企业开放数据，支持企业、研究机构和行业组织开展合作，共同建设城市数据空间、行业数据空间，促进数据可信交互、高效协同和融合利用，推动跨行业跨领域数据互通共享。支持在保护个人信息权益的前提下，加强个人数据开发利用。

大力推动应用创新。推动政府部门、行业龙头企业、互联网平台企业开放场景，激发数据应用创新活力。支持企业围绕工业制造、现代农业、商贸流通、金融服务等行业领域，打造一批“数据要素×”典型场景，服务产业转型升级。落实“高效办成一件事”，鼓励企业参与政务数据应用创新，助力提升公共服务水平。推进城市全域数字化转型，促进数据资源、应用场景、数据企业、数据产业在城市集聚。支持企业面向人工智能应用创新，开发高质量数据集，大力发展“数据即服务”“知识即服务”“模型即服务”等新业态。

(责编：王震、吕骞)

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