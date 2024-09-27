人民网北京9月27日电 （记者王震）据国家数据局消息，为培育全国一体化数据市场，促进企业数据资源合规高效开发利用，国家数据局会同有关部门研究起草了《关于促进企业数据资源开发利用的意见》，向社会公开征求意见。

征求意见稿提出，提高数据治理能力。鼓励企业建立健全数据资源管理制度机制，规范开展数据治理能力评估。大力推广云计算、边缘计算、大数据分析等平台服务，支持企业开发和使用智能化工具，建立覆盖研发、生产、销售、服务、管理等各环节的数据资源体系。落实国家数据分类分级保护制度要求，在防范实质性风险前提下，鼓励企业针对不同敏感级别的数据和数据处理场景，采取差异化的数据安全与合规管理措施，优化对同类型数据处理行为的内部合规审批流程。鼓励企业采用数据空间、区块链、隐私计算、匿名化等技术模式，促进数据安全流动和开发利用。

(责编：王震、吕骞)

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