国家数据局：聚焦无人驾驶、低空经济等产业 加速数智融合关键技术创新
2024年09月27日13:52 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者王震）据国家数据局消息，为培育全国一体化数据市场，促进企业数据资源合规高效开发利用，国家数据局会同有关部门研究起草了《关于促进企业数据资源开发利用的意见》，向社会公开征求意见。
征求意见稿提出，激发数字经济发展新动能。制定数据产业发展促进政策，围绕数据采集汇聚、计算存储、流通交易、开发利用和安全治理，培育壮大数据企业。支持企业面向人工智能发展，开发高质量数据集，在制造、农业、商贸流通、能源、交通、广电、医疗、教育、科研、文旅等重点行业领域，打造一批示范带动性强的大模型和小模型，深化“人工智能+”应用赋能千行百业。聚焦无人驾驶、具身智能、低空经济等数据密集型产业发展需求，加速数智融合关键技术创新。发挥行业协会、产业联盟等组织机制作用，推动建立数据开放社区，支持开源数据集建设。健全科学数据开放共享机制，推动高校、科研院所、企事业单位科学数据有序开放，激发企业创新活力。
(责编：王震、吕骞)
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