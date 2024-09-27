人民网北京9月27日电 （记者孙博洋）近年来，白酒消费市场中“老酒”消费日趋成为热点，“藏新为陈、藏陈喝陈”成为市场一种新的消费理念。

业内人士认为，陈年酒将从私人爱好进一步发展成为白酒行业重要的细分市场，未来品味和收藏陈年酒将会成为酒类消费的新趋势和白酒发展的新动能。

9月26举行的2024汾酒封藏大典活动上，中国酒业协会秘书长何勇表示，美酒酿造于山水之间，珍藏于天地之间，白酒封藏活动表达美酒的传承之美，文化之美，生态之美，品质之美，消费之美。

图为活动现场。受访方供图

汾阳市委书记李正奎表示，近年来，汾阳市携手企业推动专业镇建设，推进汾酒“2030”等项目彰显“汾阳速度”，打造原粮种植基地、投产万易达包装等为产业链锦上添花，共建酒文旅融合项目掀开互利共赢新篇章。他表示，汾阳市委、市政府将一如既往服务汾酒发展，持续扩大与汾酒合作成果，共享产业发展红利。

汾酒集团党委专职副书记、副董事长李振寰表示，封藏大典，不仅代表着汾酒千百年来酿造技艺的传承积淀，代表着汾酒人对品质的不懈追求，也更将是一次充满创新的发现之旅，一次跨越时空的文化之旅。

据他介绍，近年来，汾酒立足新征程、保持强大定力，深挖内生动力，形成发展合力，改革持续深入、业绩再创新高。2024年上半年，汾酒实现了营业收入227亿元，同比增长19.65%，净利润84亿元，同比增长24.27%。

业内人士认为，封藏活动不仅是对酒本身的价值提升，也是对酒的文化赋能。陈年酒在收藏过程中，通过对不同老酒的收藏和研究，可以深入了解中国酒文化的博大精深，充分感受其独特魅力。

(责编：王震、吕骞)

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