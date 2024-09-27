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工业新动能支撑作用彰显 高技术制造业利润持续快速增长

2024年09月27日13:59 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （焦磊）国家统计局今日发布数据，1—8月份，全国规模以上工业企业利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。制造业利润增长1.1%；其中，高技术制造业利润同比增长10.9%，高于规上工业平均水平10.4个百分点，拉动规上工业利润增长1.8个百分点，支撑作用明显。

“高技术制造业利润持续快速增长。”国家统计局工业司统计师于卫宁解读说，1—8月份，规上工业企业利润增速有所回落，但仍延续年初以来的增长态势，以高技术制造业为代表的新动能行业保持较快增长，工业经济高质量发展持续稳步推进。

数据显示，8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%，高技术制造业增加值增长8.6%，有力带动工业企业利润稳定增长。

分行业看，代表高端化、智能化、绿色化的航天器及运载火箭制造、智能车载设备制造、锂离子电池制造等行业利润增长较快，同比分别增长20.3%、26.2%、29.9%；新兴重点领域产业链协同效应逐步显现，半导体器件专用设备制造、敏感元件及传感器制造、光电子器件制造等行业利润同比分别增长14.5%、42.9%、130.6%。

同时，消费品制造业和装备制造业利润保持稳定增长。于卫宁表示，受国内消费需求平稳恢复和工业品出口保持较快增长带动，消费品制造业和装备制造业保持稳定增长，部分消费品和装备行业利润增长较快。1—8月份，消费品制造业利润同比增长8.4%。其中，农副食品、纺织、文教工美等7个行业利润均实现两位数增长。1—8月份，装备制造业利润同比增长3.2%，装备制造业的8个行业中有5个实现增长，其中铁路船舶航空航天、电子等行业利润同比分别增长34.5%、22.1%，延续快速增长态势。

随着我国出口商品结构不断优化，工业品出口带动作用也持续显现。8月份，规模以上工业出口交货值同比增长6.4%，1-8月份累计增长4.1%，累计增速今年以来逐月加快。在出口的39个大类行业中，32个行业出口增长，增长面达到82.1%。主要出口行业中，计算机通信和电子设备制造业出口交货值同比增长3.4%，汽车制造业出口交货值增长15.9%，连续9个月保持两位数增长；通用设备、专用设备、金属制品以及铁路、船舶、航空航天行业的出口交货值都实现了两位数以上的增长。

产业转型升级持续推进的大背景，有力支撑投资呈规模扩张、结构优化的发展态势。近年来，我国着力培育和打造新质生产力，不断塑造发展新动能新优势，积极加大科技创新支持力度，高技术产业投资增长比较快。数据显示，1-8月份，高技术产业投资同比增长10.2%，快于全部投资6.8个百分点。其中，电子及通信制造业、航空航天及设备制造业、信息服务业、科技成果转化服务业投资同比分别增长10%、34.4%、9.9%、15.9%，都明显快于全部投资增速。

此外，大规模设备更新政策为制造业带来新的增长空间，设备更新效果持续显现。1-8月份，设备工器具购置投资同比增长16.8%，增速比全部投资高13.4个百分点。

“总体看，规上工业企业利润延续增长态势，工业新动能支撑作用彰显。”于卫宁表示，下阶段，要加快培育壮大新动能，积极扩大国内有效需求，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新，不断夯实工业企业效益恢复基础。

(责编：王震、吕骞)
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