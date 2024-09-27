人民网北京9月27日电 （记者夏晓伦）9月25日，中国企业全球化发展论坛在北京举行。本次论坛聚焦中国企业全球化发展前沿问题，探索中国企业全球化发展新路径，助力中国企业在全球变局中开启全球化新篇章。

清华大学全球产业研究院首席专家何志毅发表主题演讲《全球格局下的中国产业发展》，表示当前全球产业格局重构下，要通过全球化发展建设世界一流企业，在未来竞争中承担重要使命。

北京大学光华管理学院教授路江涌发表主题演讲《中国企业高质量全球化发展动力机制》。基于全球化发展方向的不确定性和发展路径的不连续性这一底层逻辑，他认为企业全球化会经历“探索-突破-扎根-分形”的演化过程。

亚信联合创始人田溯宁发表主题演讲《AI大航海时代出海的机会》，提出AI产业天生具备全球化特征，AI创业要“生而全球化”。“希望与业界共同推动中国制造与中国数字经济的全球化发展。”他表示。

对于未来中国企业出海方向，TCL创始人、董事长李东生结合实践经验提出四条转型建议：“一是要从产品贸易到共建工业能力，推动海外本土化建设；二是从中国产业链链主到海外区域链链主；三是从全球产品制造到全球品牌经营；四是从兼并收购到自主成长。”

在以“新出海时代的机遇与挑战”为主题的圆桌论坛环节，与会嘉宾表示伴随全球经济格局重构带来的机遇与挑战，当前中国企业迎来新一波出海浪潮，需加快完善全球化产业布局，提升海外本土化经营能力，以实现可持续与更高水平的全球化发展。

据了解，此次论坛由中国国际经济交流中心支持，TCL科技集团股份有限公司、TCL实业控股股份有限公司联合举办。作为中国企业全球化的先行者，TCL从输出产品转变为与当地共建工业能力，通过海外本土化经营，完善全球化产业布局，海外营收实现持续增长。

(责编：王震、吕骞)

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