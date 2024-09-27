人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

制造业提质升级再加速 释放经济发展新动能

人民网记者 王绍绍
2024年09月27日13:59 | 来源：人民网
小字号

近年来，我国制造业不断迈向高端化、智能化、绿色化，产业结构持续优化，为经济高质量发展注入新动能。

国家统计局最新数据显示，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。1—8月份，制造业实现利润总额32967.2亿元，增长1.1%。

我国制造业智能化、数字化水平不断提高。在江苏南通，一家汽车零部件制造公司积极推进“智改数转网联”模式，利用“5G全连接工厂”的方式，使得企业的生产效率提高了80%以上，人工成本降低了50%以上；在四川成都，一家汽车工厂基于互联网平台建立数字化赋能体系，大大提高工厂效率，帮助工厂降低质量损失成本13%；在广东东莞，一家手机制造企业推动信息技术数据与生产控制数据融合，实现生产全过程可控，生产能耗下降30%，推动制造高质量发展。

工业和信息化部相关负责人表示，将体系化推进智能制造应用探索、科技攻关、基础设施建设等工作，大力推进制造业数字化、网络化、智能化发展，为制造强国建设提供有力支撑。

近年来，制造业绿色化升级也交出一份亮眼的“成绩单”。工信部数据显示，截止2023年底，国家层面已累计培育绿色工厂5095家，产值占制造业总产值的比重超过17%。培育绿色工业园区371家、绿色供应链管理企业605家、绿色产品近3.5万个，同时，我国已建成全球最大、最完整和最具竞争力的清洁能源产业链。

京津冀智能算力中心通过间接蒸发冷却节能技术等，降低机房制冷功耗，实现可持续、绿色低碳运营，可节电量400万度以上；四川省凉山州1.84兆瓦分布式光伏电站项目竣工，利用闭库尾矿库进行光伏发电，预计每年二氧化碳减排5400吨，节约使用标准煤2000吨；湖南新投运的150兆瓦超临界高效余能发电机组是全球目前容量最高、效率最高、煤耗最低的超临界煤气发电机组，每天能为企业发电370多万千瓦时……

“在未来，将以锻造产业绿色竞争新优势为主线，加快传统产业绿色低碳转型升级，推动新兴产业绿色低碳高起点发展，培育制造业绿色融合新业态为重点。”工业和信息化部相关负责人表示。 

随着我国工业经济转型升级持续推进，装备制造业“压舱石”作用凸显。国家统计局数据显示，1—8月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。8月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长54%，新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%。

中航无人机自主研制的国产“翼龙-2”亮相、全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组成功并网发电、国家电投清洁能源装机突破1.6亿千瓦成为全球最大的光伏发电企业……从航空到船舶，从风电到光伏，装备制造业不断夯实工业基础，成为拉动工业增长的重要力量。

在布局未来产业的同时，也要加速推动传统制造业提“质”焕“新”。工信部相关负责人表示，今年将全面推动智能制造，开展“人工智能+”行动，到2025年我国70%以上的规模以上制造业企业基本实现数字化、网络化。

“制造业转型升级是个长期的工程，需循序渐进、久久为功，注入更多创新动能、数字动能、绿色动能。”业内专家表示，要以制造业高质量发展激发更多内生发展动力，不断培育发展新质生产力，夯实我国经济基本盘。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
制造业提质升级再加速 释放经济发展新动能
　　近年来，我国制造业不断迈向高端化、智能化、绿色化，产业结构持续优化，为经济高质量发展注入新动能。 国家统计局最新数据显示，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。…
工业新动能支撑作用彰显 高技术制造业利润持续快速增长
　　人民网北京9月27日电 （焦磊）国家统计局今日发布数据，1—8月份，全国规模以上工业企业利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。制造业利润增长1.1%；其中，高技术制造业利润同比增长10.9%，高于规上工业平均水平10.4个百分点，拉动规上工业利润增长1.8个百分点，支撑作用明显。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部