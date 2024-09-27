人民网记者 王绍绍

近年来，我国制造业不断迈向高端化、智能化、绿色化，产业结构持续优化，为经济高质量发展注入新动能。

国家统计局最新数据显示，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。1—8月份，制造业实现利润总额32967.2亿元，增长1.1%。

我国制造业智能化、数字化水平不断提高。在江苏南通，一家汽车零部件制造公司积极推进“智改数转网联”模式，利用“5G全连接工厂”的方式，使得企业的生产效率提高了80%以上，人工成本降低了50%以上；在四川成都，一家汽车工厂基于互联网平台建立数字化赋能体系，大大提高工厂效率，帮助工厂降低质量损失成本13%；在广东东莞，一家手机制造企业推动信息技术数据与生产控制数据融合，实现生产全过程可控，生产能耗下降30%，推动制造高质量发展。

工业和信息化部相关负责人表示，将体系化推进智能制造应用探索、科技攻关、基础设施建设等工作，大力推进制造业数字化、网络化、智能化发展，为制造强国建设提供有力支撑。

近年来，制造业绿色化升级也交出一份亮眼的“成绩单”。工信部数据显示，截止2023年底，国家层面已累计培育绿色工厂5095家，产值占制造业总产值的比重超过17%。培育绿色工业园区371家、绿色供应链管理企业605家、绿色产品近3.5万个，同时，我国已建成全球最大、最完整和最具竞争力的清洁能源产业链。

京津冀智能算力中心通过间接蒸发冷却节能技术等，降低机房制冷功耗，实现可持续、绿色低碳运营，可节电量400万度以上；四川省凉山州1.84兆瓦分布式光伏电站项目竣工，利用闭库尾矿库进行光伏发电，预计每年二氧化碳减排5400吨，节约使用标准煤2000吨；湖南新投运的150兆瓦超临界高效余能发电机组是全球目前容量最高、效率最高、煤耗最低的超临界煤气发电机组，每天能为企业发电370多万千瓦时……

“在未来，将以锻造产业绿色竞争新优势为主线，加快传统产业绿色低碳转型升级，推动新兴产业绿色低碳高起点发展，培育制造业绿色融合新业态为重点。”工业和信息化部相关负责人表示。

随着我国工业经济转型升级持续推进，装备制造业“压舱石”作用凸显。国家统计局数据显示，1—8月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。8月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长54%，新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%。

中航无人机自主研制的国产“翼龙-2”亮相、全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组成功并网发电、国家电投清洁能源装机突破1.6亿千瓦成为全球最大的光伏发电企业……从航空到船舶，从风电到光伏，装备制造业不断夯实工业基础，成为拉动工业增长的重要力量。

在布局未来产业的同时，也要加速推动传统制造业提“质”焕“新”。工信部相关负责人表示，今年将全面推动智能制造，开展“人工智能+”行动，到2025年我国70%以上的规模以上制造业企业基本实现数字化、网络化。

“制造业转型升级是个长期的工程，需循序渐进、久久为功，注入更多创新动能、数字动能、绿色动能。”业内专家表示，要以制造业高质量发展激发更多内生发展动力，不断培育发展新质生产力，夯实我国经济基本盘。

(责编：王震、吕骞)

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